«Det meste er sagt. Nå er det tid for handling.»

VM-KVALIK FRA HJEMMEKONTORET: Ståle Solbakken (53) har snakket mye. Men kan han lede et landslag?

Her på Victoria Stadium i Gibraltar skal Ståle Solbalken lede Norges A-landslag for aller første gang onsdag kveld. Foto: PETER CZIBORRA, REUTERS

– Gibraltar skal vi slå uansett, sa den nye landslagssjefen.

Før han modererte seg litt:

– Alt kan skje. Men det skal ikke skje.

Det er ganske befriende å høre en norsk landslagssjef kreve seier.

Ihvertfall når du har hørt mange av hans forgjengere litt for ofte snakke opp motstandere, advare mot undervurdering og minne om at det ikke finnes dårlige fotballag på det øverste nivået internasjonalt.

De kunne like gjerne sagt at ballen er rund – som den alltid har vært.

Fakta Slik debuterte forgjengerne Slik har de gått i debutkampene tl Norges åtte siste landslagssjefer: Lars Lagerbäck (2017): 0-2 Nord-Irland Høgmo (2013): 0-3 Slovenia Egil «Drillo» Olsen (2009): 1-0 Tyskland Åge Hareide (2004): 3-0 Sverige Nils Johan Semb (1998): 0-0 Romania Egil «Drillo» Olsen (1990): 6-1 Kamerun Ingvar Stadheim (1988): 1-1 Brasil Tord Grip (1987): 0-0 Sverige Les mer

194 land er bedre

Men ja, det finnes dårlige fotballag.

Gibraltar er ett av de dårligste i verden. Det vet både Solbakken og hans spillere når de onsdag kveld kl. 20.45 entrer Victoria Stadium, en flerbruksarena for fotball og den årlige musikkfestivalen i Gibraltar.

Gibraltar har det ferskeste landslaget i Europa og debuterte i kvaliken til EM 2016, som de naturlig nok ikke kvalifiserte seg for.

Gibraltar er det minste av Uefas medlemsland både i areal og innbyggere.

Gibraltar sanket 0 poeng og hadde målforskjellen 3–31 i kvaliken til sommerens EM.

Gibraltar har 194 land foran seg på det beste parameteret for å kunne sammenligne fotballandslag: Fifa-rankingen.

Altså, alt annet enn norsk seier i Ståle Solbakkens første VM-kvalifiseringskamp vil være fiasko.

Men det skjer neppe.

Norge vinner 99 av 100 ganger mot landslaget ved Gibraltarstredet, og så blir det betydelig mer vrient mot Tyrkia og Montenegro i de to neste kampene.

Ståle Solbakken i aksjon på sin første landslagstrening i Marbella i helgen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Ingen revolusjon

Ståle Solbakken har snakket mye på 110 dager som norsk landslag. Han har hatt gode refleksjoner på de fleste spørsmål.

Nå venter vi svar på det som tross alt er det viktigste i stillingsinstruksen. Kan han lede et landslag?

Kanskje vi blir litt klokere den neste drøye uken.

Likevel vil det være urimelig å forvente en revolusjon av en fersk landslagssjef. Rammene rundt all fotball og idrett har vært annerledes det siste året.

Spesielt for en landslagssjef som ikke kan påvirke sine spillere i det daglige. Solbakken har ikke møtt en eneste spiller ansikt til ansikt før troppen samles nå. All kommunikasjon har skjedd digitalt, og det blir ikke det samme.

Samtidig har Uefa sørget for at samlingene er blitt mer intense med tre kamper istedet for to. Det blir mindre tid til terping og detaljer.

Reising, trening, kamp

I denne kvalikrunden er landslaget samlet i 10 dager, kun tre-fire av dem brukes til kampforberedende treninger. Det blir reising, restitusjon, trening, kamp, restitusjon, reising, trening, kamp, reising, restitusjon, trening, kamp.

Da er du ikke i posisjon til å gjøre veldig store forandringer. Selv Solbakken får ikke utrettet mirakler med så lite tid til rådighet.

– Hva er den første og største forskjellen vi kommer til å legge merke til med Solbakken som sjef, spurte jeg en tidligere kollega av dagens nye landslagssjef.

– Tydeligheten. Ståle kommer til å være ekstremt tydelig. Han kommer til å høres godt. Han kommer til å være på. Det blir mye følelser og engasjement, var svaret.

Det meste er sagt. Hvetebrødsdagene er over for Ståle Solbakken.

Nå er det tid for handling.