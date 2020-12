NM-finalen til Sola er utsatt – Nærbø spiller i Hamar

NM-finalen for menn mellom Elverum og Nærbø spilles som planlagt 29. desember, men flyttes til Hamar. Kvinnefinalen er utsatt.

Sola er klar for cupfinale, men Malin Holta og Kristiane Knutsen venter fortsatt på finaledatoen. Foto: Kristian Jacobsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

De siste årene har NM-finalene blitt spilt i Oslo Spektrum for fulle hus. På grunn av koronarestriksjonene blir det endringer i år.

NM-finalen mellom Nærbø og Elverum flyttes geografisk, mens NM-finalen mellom Sola og Vipers er utsatt.

– Med årets finalelag ville Oslo Spektrum blitt fylt opp til randen igjen. Under de rådende forhold er det klart at det ikke blir noen publikumsfest i år. Derfor har vi blitt nødt til å justere, sier kommersiell sjef i Norges Håndballforbund, Jan-Erik Aalbu i en pressemelding.

Tord Haugseng jublet etter at cupfinaleplassen var sikret. Den skal spilles i Boligpartner Arena på Hamar. Foto: Jan Inge Haga

Kort reisevei

Herrefinalen vil bli spilt i Boligpartner Arena på Hamar.

– Vi valgte denne arenaen i samråd med klubbene, deres organisasjon Norsk Topphåndall og rettighetshaver TV 2. Da Oslo-området ble uaktuelt som følge av at det ikke er tillatt med tilskuere i hallene, vurderte vi flere alternativer. Vi landet på Hamar blant annet for å sikre kortest mulig reisevei for klubbene og rettighetshaver TV 2. Det er kort vei fra Gardermoen for Nærbø, og kort biltur for Elverum, sier Aalbu.

Region Innlandet, som er arrangør sammen med Norges Håndballforbund sentralt, er ifølge Aalbu godt i gang med forberedelsene til cupfinalen.

10 dager karantene etter EM

Kvinnefinalen er utsatt på ubestemt tid. Årsaken til utsettelsen er de norske karantenebestemmelsene ved innreise til Norge. Både Sola og Vipers er representert med spillere i den norske EM-troppen, og de blir sittende i en 10 dager lang karantene ved hjemkomst fra Danmark rett før jul.

- Vi kommer tilbake med dato og spillested så snart dette er klart. Det er selvsagt uaktuelt å spille en NM-finale der lagene ikke kan stille med sitt sterkeste lag, sier Aalbu.