Røiseland sikret stafettgull tross marerittåpning: – Ulidelig spennende

POKLJUKA/OSLO (VG) Da Marte Olsbu Røiseland (30) bommet på de tre første skuddene så det mørkt ut. Så viste Norges ankerkvinne storhet.

ANKERKVINNE: Marte Olsbu Røiseland sikret til slutt norsk gull på stafetten. Foto: BORUT ZIVULOVIC, Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien og Marte Olsbu Røiseland tok stafettgullet i skiskytter-VM i dag. Det skjedde ikke uten dramatikk.

– Det var ulidelig spennende. Å sette de ekstraskuddene var helt avgjørende for resultatet. Alt i alt synes jeg vi gjør en kjempejobb hele gjengen, sier Landmark Tandrevold til VG.

– Det så mørkt ut da Marte hadde tre bom på liggende her, men så hentet hun seg mesterlig inn, oppsummerte NRK-ekspert Ola Lunde.

For da det så ut til å bli en paradeetappe for Røiseland, som hadde ni sekunder ned til Ukraina da hun ble sendt ut i løypa av Ida Lien. Det ble alt annet enn en rolig dag på jobben for Røiseland.

Tre tre første skuddene ble bom. Hun kikket opp på vindmåleren og justerte geværet. Så prikket hun ned resten av blinkene med tre ekstraskudd.

– Vi satte jo kaffen i halsen her, det var veldig dramatisk, sa tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen da han oppsummerte dramatikken i NRK-studio.

Les også Eckhoff gruer seg alltid til stafett: – Er en nervøs type

På andre skyting nøyde Røiseland seg med ett ekstraskudd, og med normal fart i løypa ble det gull i kvinnenes VM-stafett for tredje år på rad.

– Det Ida gjør i dag er så sterkt. Hun går ifra de rutinerte, og de som går fort på ski. Det Marte driver med på siste er helt rått, sa Eckhoff til NRK etter at seieren var sikret.

Hun fortalte også hvordan hun opplevde det da Olsbu bommet på de tre første skuddene på liggende:

– Jeg var veldig, veldig redd. Som sikkert alle andre i sofaen var. At hun får ned de ekstraskuddene viser hva hun er laget av.

– Jeg blir så glad når jeg ser at andre er offensive og bare kjører på. Jeg fikk med meg Ida sin sisterunde som var helt vanvittig. Jeg fikk egentlig overtenning, og det var veldig gøy, sa Røiseland til NRK.

– I dag er det stort å få oppleve dette med jentene, sier Tiril Eckhoff til VG, og forteller at hun hele dagen hadde en veldig god magefølelse.

– Vi gjør akkurat det vi skal i dag. Vi beholder roen, setter ekstraskuddene og går våre egne løp. Det er noe av det vi skal være mest stolte av, sier Landmark Tandrevold.

IMPONERTE: VM-stafett-debutant Ida Lien sendes ut på tredje etappe av Tiril Eckhoff. Foto: Primoz Lovric

Norge med fra start

Tandrevold gikk den første etappe. Hun skjøt fullt på liggende, men måtte tåle ett ekstraskudd på stående.

Italienske Lisa Vittozzi var helt overlegen på første etappe, og vekslet først etter to fantastiske serier på standplass og god fart i sporet.

Fart i sporet hadde også Tandrevold, og hun sendte ut Eckhoff på annenetappen som nummer to – 16 sekunder bak Italia. Tyskland lå rett bak Norge.

Eckhoff hadde tatt igjen Italia før standplass, og til tross for to ekstraskudd gikk hun ut seks sekunder foran Frankrike, og åtte foran Ukraina.

På stående klarte Eckhoff seg med ett ekstraskudd, og avstanden ned til Frankrike på annenplass var 12 sekunder ut fra standplass. Hun var fullstendig overlegen i løypa, og vekslet 25 sekunder foran Hviterussland, Ukraina og Polen. Frankrike lå 32 sekunder bak.

Les også Sjåstad Christiansen går ankeretappen på VM-stafetten

Lien imponerte stort

Hviterussiske Hanna Sola jaget Lien inn mot første skyting, og da var avstanden bare seks-syv sekunder. En presset Lien klarte seg med ett ekstraskudd, det samme som Hviterussland og Ukraina, som lå henholdsvis åtte og 17 sekunder bak.

På stående fikk Lien mer problemer, og måtte ha to ekstraskudd. Da gikk hun ut bak fem og ti sekunder bak Ukraina og Hviterussland.

Lien vartet opp med en herlig avslutning i løypa, og sendte ankerkvinne Røiseland ut ni sekunder foran Hviterussland og Polen.

– Jeg gikk alt jeg hadde. Jeg så de to foran meg ut fra skyting og tenkte: De skal jeg ta. Det klarte jeg, så det var kjempegøy, sier Lien til VG.

Mareritt-åpning for Røiseland

Røiseland åpnet med tre bom på liggende, så reddet hun det inn med å sette de tre ekstraskuddene og unngikk strafferunde.

Men Ukraina gikk ut foran Norge. Og bak jaget Polen, Hviterussland og Tyskland. På siste skyting var det langt bedre, og Røiseland nøyde seg med ett ekstraskudd. Hun gikk ut 11 og 13 sekunder foran Tyskland og Ukraina.

Hun holdt unna i sporet, selv om det så skummelt ut da ukrainske Olena Pidhrusjna jaget henne i starten av den siste sløyfen. Pidhrusjna fikk aldri kontakt, og måtte til slutt nøye seg med tredjeplass og bronse da tyske Franziska Preuss snek seg forbi i spurten.

Da hadde allerede Røiseland gått i mål 8,8 sekunder tidligere.