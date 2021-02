Direkte klokken 10.00: Adressa sender RBKs internkamp – Ciljan står over

Åge Hareide prøver å få til så jevne lag som mulig.

Markus Henriksen er klar for 90 minutter internkamp. Foto: CHRISTIAN SKARE STENDAL

Rosenborg skulle i utgangspunktet avslutte årets andre treningsleir på Frøya med en treningskamp mot Ranheim, men det ble stanset for en uke siden, da myndighetene valgte å ikke lette på restriksjonene i toppidretten.

Men RBK-trener Åge Hareide har et behov for at spillerne får utfolde seg på full bane, og dermed er det satt opp internkamp i Frøya Storhall fredag morgen.

– Mulighet til å se hva vi har trent på

Den blir vist direkte på adressa.no, med kampstart klokken 10.00.

– Det sier jo at det er en sterk interesse for Rosenborg, og at mange er nysgjerrige på hvor vi står. Det er positivt, og sånn det er å være Rosenborg-spiller, sier RBK-kaptein Markus Henriksen.

– Det er en mulighet til å se litt hva vi har trent på, legger han til.

Samtidig vil det ikke være et toppet RBK-lag som sendes ut mot et reservelag.

- Det kommer til å bli miksede lag. Vi har fire unge med, og må fordele dem for å få det jevnest mulig. Spillerne er uansett i posisjonene sine, og jeg vil bare se det vi jobber med, sier Åge Hareide.

Smell på trening

Blant annet kommer Per Ciljan Skjelbred til å stå over kampen, etter at han fikk seg en smell på trening tirsdag. Han har stått over fellestreningene onsdag og torsdag, men er ventet tilbake i trening i neste uke.

Hareide forstår om Rosenborg-supporterne begynner å bli ivrig etter å se favorittlaget i aksjon.

- Det er vi også. Vi er sultne etter å få spille kamper, og jeg håper vi kan få lov til det fra neste helg, sier han.

Søndag 7. mars har RBK satt opp en treningskamp mot Odd i Stjørdal. Et møte mellom idretten og regjeringen onsdag kan avgjøre om den kampen vil finne sted.

I mellomtiden må Hareide og co. klare seg med internkamper.