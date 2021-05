Topp­hånd­ballen får av­slutte sesongen

Regjeringen bekreftet onsdag at de gir grønt lys for at topphåndballen får spille de avsluttende seriekampene. Mens de to øverste divisjonene i fotball får gå i gang, kan 2. divisjon for menn begynne treningskamper siste uken i mai.

GODE NYHETER: Nora Mørk og Vipers Kristiansand kan juble for at de får spille de avsluttende seriekampene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Alt seriespill i toppidretten har ligget brakk siden 18. januar på grunn av coronapandemien, men onsdag fikk håndballen tommel opp til å avslutte 2020/21-sesongen med cupfinalen mellom Sola og Vipers Kristiansand 15. mai. I tillegg blir det mulig å få gjennomført en seriefinale mellom Vipers og Storhamar.

Sistnevnte har med én kamp mer spilt to poengs forsprang på rivalen.

«Åpningen vil også omfatte trenings- og avsluttende seriekamper på toppnivå i håndball. Her åpnes det for et begrenset antall trenings- og seriekamper på øverste nivå som avslutning på sesongen 2020/2021», heter det fra Kulturdepartementet.

Vanligvis blir det spilt sluttspill på tampen av hver sesong, men dette utgår i år. Norges Håndballforbund satser på å kunne få gjennomført en kvalifisering til neste sesongs eliteserie for menn.

Oppgjørene som skal avgjøre hvem som får de tre siste plassene på øverste nivå, spilles slik: Sandefjord – Follo, Viking Stavanger – Nøtterøy og Halden TH – Falk Horten.

På kvinnesiden rykker ingen lag ned fra verken eliteserien eller 1. divisjon.

Samtidig ga regjeringen det ventede klarsignalet for at Eliteserien, Obosligaen, Toppserien og 1. divisjon kan starte. Men 2. divisjon for menn må vente noen uker til, som det eneste serienivået som er en del av toppfotballprotokollen.

Kari Lindevik i interesseorganisasjonen Divisjonsforeningen opplyser til VG at planen er at de kan spille treningskamper fra uke 21 og ha seriestart senest i uke 24. Det betyr et par ukers utsettelse for 2. divisjon.

– Jeg er glad, selv om vi må vente litt til. Det er gledelig at Abid Raja har gitt oss en plan for oppstartstidspunkt, sier Lindevik med adresse til kulturministeren fra Venstre.

Eliteserien kan sparkes i gang søndag. Siste rest av usikkerhet er fjernet etter at regjeringen ga sitt endelige klarsignal.

Den siste tiden har 9. mai vært terminfestet som oppstartsdato, men det har ligget et forbehold om at den nasjonale smittesituasjonen gjør det forsvarlig.

Onsdag ga regjeringen grønt lys for at seriefotballen på toppnivå kan rulle.

Dermed blir den nordnorske duellen mellom regjerende seriemester Bodø/Glimt og Tromsø én av fire kamper som markerer oppstarten kommende søndag klokken 18.

SPARKER I GANG: Både Erik Botheims Bodø/Glimt (gult) og Molde spiller sine første seriekamper søndag 9. mai etter at regjeringen ga et endelig grønt lys for seriestarten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

To timer senere møtes Vålerenga og Rosenborg i Oslo til sin første kamp.

Åpningsrunden blir av det amputerte slaget. Som følge av at enkelte klubber av smittevernhensyn hadde treningsnekt i en lengre periode i vinter, har disse fått utsatt sine to første kamper. Det gir en kjærkommen ekstra uke til forberedelser.

Dermed blir ikke Stabæk, Lillestrøm, Sarpsborg, Mjøndalen, Haugesund og Strømsgodset å se på banen i åpningshelgen.

Kampen mellom Odd og Sandefjord tilhører i tillegg runde to.

Flere oppgjør i runde to avvikles påfølgende midtuke. Også da er flere kamper utsatt. I alt blir det spilt fire kamper onsdag 12. og torsdag 13. mai.

Først i runde tre søndag 16. mai skal samtlige klubber i aksjon.

Lagene i 1. divisjon herrer sparker i gang sesongen 15. mai, mens kvinnenes to øverste divisjoner seriestarter 22. mai.

(NTB)