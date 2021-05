Bryne-treneren: - Surt at vi ikke fikk med oss poeng fra denne kampen

Meinhard Olsen var frisk i åpningen av kampen, og han hadde en god mulighet til å sende Bryne i teten, men skudde ble klarert av keeper. Marius Simensen, Sunnmørsposten

Bryne-trener, Jan Halvor Halvorsen, var stolt over det spillerne presterte ute på banen, men selvsagt litt skuffet over at det ikke ble belønnet med poeng.

