Dagens favoritter

Kan Sam Bennett “endelig” ta sin første etappeseier i Tour de France? Han er utvilsomt blant dagens favoritter, og har også et veldig bra lag rundt seg. Dagens etappe og morgendagens etappe er begge veldig flate og det er store sjanser for at de ender i en spurt. Det vil i så fall være to nøkkeletapper for Bennett i kampen om den grønne trøyen, som foreløpig bæres av Peter Sagan.

Caleb Ewan har allerede vunnet en etappe i årets Tour de France, men har kun fire lagkamerater med seg nå. Det kan gjøre det vanskelig for australieren i dagens avslutning. En som har et sterkt lag rundt seg er Cees Bol i Sunweb. De har vist tidligere at de kan gjøre et veldig bra opptrekk og Bol har også vist at han er god nok til å kjempe om seieren.

Seier har også Alexander Kristoff og Wout van Aert, men det kan nok hende at de begge må jobbe for deres respektive sammenlagtkapteiner hvis det blir kjør i sidevinden.

Mads Pedersen skal få sjansen for Trek i dag, mens det blir interessant å se hva NTT gjør. Edvald Boasson Hagen viste god spurtform på den syvende etappen, men de har også Max Walscheid her og dagens etappe passer utvilsomt ham veldig godt.