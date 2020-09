Lenge trodde de at verdenscupvinteren skulle bli normal. Nå begynner endringene å komme.

Hele vinterens verdenscupsesong er ett eneste stort tvilstilfelle.

Det første pandemiofferet i skisporten ble alpinistenes fartsfest som skulle vært arrangert i Nord-Amerika før jul. Alle renn i Lake Louise, Killington og Beaver Creek er flyttet til Europa. Her er det Kjetil Jansrud som er på vei ned løypa i Beaver Creek under rennet i fjor. Foto: Erich Schlegel, USA Today Sport/NTB scanpix

Nå er det viktigste for Det internasjonale skiforbundet (FIS) å få avviklet verdensmesterskapene.

Verdenscupene endrer planer nesten hver eneste dag. Så venter alle som driver med skisport, ser på skisport og skriver om skisport, i spenning på det vedtakene som styret i FIS skal fatte 3. oktober. Da vil vi få vite om vintersesongen 2020/21 virkelig blir en sesong.

– Vi har to mål: Det ene er å gjennomføre en så tilnærmet normal verdenscupsesong som mulig med de tilpasninger som må til. Om det er å flytte renn, arrangere uten publikum eller andre tiltak får vi ta etter hvert. Det andre er at vi gjennom gode smitteverntiltak sørger for at alle på en trygg måte kan komme til VM som er sesongens store mål og høydepunkt, sier skipresident Erik Røste.

Han er styremedlem i Det internasjonale skiforbundet (FIS) og sitter i en spesiell såkalt «task-force» som skal jobbe med sporten i pandemiens tid (FIS Covid-19 Support Group). Han forteller at det er daglig møtevirksomhet på mange plan for å prøve å få til en ordentlig sesong.

Johannes Høsflot Klæbo i vinnerstolen i Ruka i Finland under fjorårets verdenscupåpning. Akkurat nå er det små sjanser at det finske publikum får komme inn på stadion når sesongen åpnes på samme stadion siste helgen i november. Foto: TERJE PEDERSEN, NTB scanpix

Tyskerne er klare

Både det tyske (DSV) og det østerrikske (ÖSV) skiforbundet sier at de er klare til å gjennomføre de konkurranser i verdenscupen som allerede er planlagt. Vintersesongen i FIS starter med storslalåmrennet i Sölden i midten av oktober. Akkurat nå er det ingen planer om å avlyse eller flytte akkurat det rennet.

Men flytting og avlysning kan det fort bli. Alpinistenes nordamerikatur i november desember er flyttet til rennsteder i Europa. Røste ser ikke bort fra at det fort kan bli endringer på arrangørsteder i Europa.

– Når verdenscupen er på Lillehammer, så er det nærliggende å tenke at det er lettere å flytte løpere og støtteapparat til Beitostølen helgen etter enn til Davos i Sveits. Men her er det mange hensyn som skal ta. Vi i Norges Skiforbund jobber først og fremst med å ivareta de arrangementene vi allerede har ansvar for.

Fakta Slik åpner verdenscupen Slik er åpningen av verdenscupen planlagt. Men foreløpig er alt usikkert. Langrenn: Ruka i Finland (27.-29. november), Lillehammer i Norge (4.-6. desember), Davos i Sveits (12.-13. desember) Alpint: Sölden i Østerrike (17.-18. oktober), Lech/Zuers i Østerrike (13.-14. november), Levi i Finland (21.-22. november) Hopp: Wisla i Polen (20.-22. november), Ruka i Finland (27.-29. november), Lillehammer (4.-6. desember/bare damer), Nizjnij Tagil i Russland (4.-6. desember) Skiskyting: Kontiolahti i Finland (27.-29. november), Östersund i Sverige (30. november–6. desember), Hochfilzen i Østerrike (7.-13. desember) Kombinert: Ruka i Finland (26.-29. november), Lillehammer (4.-6. desember), Ramsau (18.-20. desember) Les mer

Mulige norske arrangører

Men det skal ikke stå på norsk velvilje dersom det blir aktuelt å ta over andres arrangement.

– Vi har sagt til FIS at vi er fleksible, og vi vil bidra hvis det er behov for det. Det ser vi ikke bort ifra at det blir. Vi har vært i kontakt med alle potensielle arrangører. Alle er positive til å være med.

Aktuelle norske arrangørsteder for vinteridrett er Beitostølen, Granåsen i Trondheim, Lillehammer, Drammen, Holmenkollen, Kvitfjell og Hafjell.

Stadige endringer

Alt kommer til å bli avgjort når de internasjonale forbundene møtes fra 23. september og ut måneden. Smittetall, nasjonale og internasjonale reiseregler, smitteverntiltak og en rekke andre faktorer kommer til å bestemme sesongen.

Her er en løper på vei ned storslalåmløypa i Sölden i Østerrike under åpningen av fjorårets sesong. Kommende sesong blir som en eneste lang manøvrering mellom pandemiporter. Foto: LEONHARD FOEGER, Reuters

Utviklingen av vaksine og koronatester hvor resultatet raskt blir klart, kan også bli faktorer som blir bestemmende for hvordan sesongen skal organiseres. Det er også utarbeidet en tydelig smittevern- og testprotokoll.

Styret i FIS skal så, etter alle de rundt 50 høstmøtene er avholdt, bestemme seg for en kalender for verdenscupen. Det er denne beslutningen som fattes 3. oktober.

Skipresident Erik Røste sitter i FIS sin komité som har hovedansvaret for å håndtere koronaproblemene som oppstår. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Dette er status i de største vinteridrettene, sett med norske øyne:

Langrenn

I langrenn er det foreløpig ikke gjort noen justeringer av sesongen. Etter planen skal åpningen finne sted som vanlig i finske Ruka (27.-29. november). Helgen etterpå skal langrennsløperne til Lillehammer og deretter Davos (Sveits) og Dresden (Tyskland). Langrenn har, som flere andre grener, vurdert å flytte renn til et begrenset geografisk område. En mulighet er at løperne blir i Skandinavia hele perioden før jul.

Det er ingen planer om å endre planene for VM i Oberstdorf i slutten av februar. Arrangøren har optimistisk startet billettsalg.

Alpint

Tradisjonell åpning på sesongen skal etter planene holdes i Sölden i Østerrike helgen 17. og 18. oktober. Nå blir det trolig fremskutt med damenes renn på fredag og herrene på lørdag. Det er allerede bestemt at det ikke blir tillatt med tilskuere.

Fartsdisiplinene skulle ha startet sesongen i Nord-Amerika (Lake Louise/Killington/Beaver Creek). Disse rennene er avlyst og blir lagt inn på andre konkurransesteder gjennom sesongen. Foreløpig er det slik at resten av verdenscupkalenderen består. Det inkludere VM i Cortina.

Skiskyting

Foreløpig er det ingen endringer i den planlagte kalenderen. Men det blir vurdert å legge renn før jul til et begrenset geografisk område. Første verdenscupuke for skiskyting skal arrangeres i Kontiolahti fra 27. til 29. november. Neste helg er det Östersund før Hochfilzen står for tur. Finland kan bli åsted for all skiskyting i verdenscupen før jul. Det er et land med lite smitte og det kan ha betydning.

Det er store muligheter for at alle renn går uten tilskuere. Verdenscupen i Annecy (14. til 20 desember) skulle ha åpnet billettsalget denne uken. Det er utsatt på ubestemt tid.

Hopp

Hopp er på mange måter i samme situasjon som de andre grenene som styres av FIS. Endelige avgjørelser om sesongprogrammet kommer ikke før i oktober. Hoppuka skal i utgangspunktet gå som normalt. Forhåndssalg av billetter i Tyskland skulle åpnet 1. september, men er nå utsatt til 1. oktober. Innsbruck og Bischofshofen har utsatt et eventuelt billettsalg på ubestemt tid.

Kombinert

Kombinert har de samme utfordringene som alle andre. Ingen renn er avlyst foreløpig, og det er FIS-møtene 3. oktober som fatter den endelige beslutningen.

Skøyter

Skøyter er en av de mer globale av vinteridrettene. En rekke utøvere fra Asia og Nord-Amerika skal forflytte seg rundt, og stevner i flere verdensdeler har ført til at Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har foreløpig alle verdenscupkonkurranser før jul. Blant disse er en verdenscuphelg i Sørmarka Arena i Stavanger (20.-22. november).

ISU vurderer nå om de kan arrangere deler av verdenscupløpene med base i Nederland før jul. Den endelige beslutningen er ikke tatt.