Daniels dom: «Etter nedtur på nedtur snudde det endelig for Start»

Her er fotballekspert Daniel Aases tanker etter Starts 4–1-seier over Grorud

Daniel Aase er Fædrelandsvennens fotballekspert. Foto: Jacob Buchard

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

De fleste av oss lurte på om Sindre Tjelmeland hadde hatt mulighet til å sette noe som helst form for preg på laget i løpet av sine få dager som Start-trener. Det er nok litt tidlig å spore de store forandringene men det var i alle fall en ting å merke seg.

Start gikk ultralavt med laget når Grorud hadde ballen etablert. Mye lavere enn vi har sett tidligere. Dette fungerte godt i starten og Start fikk betalt ved en kontring hvor de tok ledelsen. Etter dette var det lite utvikling å spore i den første omgangen. Start var passive og slapp Grorud til flere ganger. Kun en god Amund Wichne hindret Start i å ligge under til pause.

Grepet

Starts hovedproblemer uten ball i første omgangen var på sin høyre side. Akinyemi kom på etterskudd gang etter gang og Peter Reinhardsen ble for smal i sin posisjonering. Dette førte til at Grorud gang på gang kunne slå crossere på Start, og komme til flere farligheter. Det var tydelig at trenerne så det samme, for grepet ble tatt allerede til pause. Sebastian Buch kom inn og sammen med Reinhardsen og resten av laget fikk Start stengt av det som var Groruds hovedtrussel i førsteomgang. Bra coaching av Alexander Øren og Sindre Tjelmeland.

Returløpet

På Start-treningen i på mandag stoppet Sindre Tjelmeland treningen og regelrett skjelte ut Martin Ramsland for å slurve med returløpet sitt etter en dødball. På stilingen 1-0 til Start hadde Grorud en glimrende kontringsmulighet, men en makssprint fra Martin Ramsland stoppet en stor mulighet til å utlikne.

Disse returløpene i full hastighet har vært en stor mangelvare for Start denne sesongen, og her er det tydelig at Tjelmeland krever en kulturendring fra hvordan det har sett ut de siste månedene.

Amund Wichne

Han har vært i skyggen av Jonas Deumeland i to sesonger, og har ikke grepet muligheten de gangene han har fått den. Frem til kampen mot Grorud i går. Amund Wichne var outstanding. Han vartet opp med den ene redningen etter den andre og virket trygg når han måtte agere i feltet.

Amund Wichne har noen ferdigheter med ball som gjør at det kan bli vanskelig for Sindre Tjelmeland å vrake han når den nye stilen skal implementeres. Wichne hadde fått tillatelse til å slå en del langt i tirsdagens kamp, men vi vet at han etter det kommer til å stilles krav fra den nye treneren om ambisiøst pasningsspill fra keeper. Dette kan bli en nøkkel for Wichne, og om han i tillegg kan vise frem benparader og reaksjonsredninger som mot Grorud, kan han fort bli Starts nye førstekeeper.

Snur det nå?

Etter 2-0-scoringen så Start en periode ut som et topplag. De holdt ballen i laget når det var fornuftig, men var dødelig effektive på kontringer når muligheten bød seg.

Etter at Wichne hadde holdt laget i ledelsen i første omgang var det en god prestasjon vi så i den andre. Sindre Tjelmeland har skaffet seg litt arbeidsro. Selv om han på ingen måte skal krediteres denne seieren på egenhånd var dette et stort steg i riktig retning mot å skape litt etterlengtet optimisme rundt Start. Den nye treneren var aktiv på sidelinjen sammen med Alexander Øren, og har allerede gitt et svært godt inntrykk i sine intervjuer.

Det at keeperen din blir kåret til banens beste etter en 4-1 seier mot Grorud, sier det det meste om at det fortsatt er en stor jobb å gjøre. Likevel var det mye positivt å ta med seg for Start. Eirik Schulze fikk sin første scoring for sesongen. Sebastian Buch fikk sin første scoring i norsk fotball. 16 år gamle Levi Eftevaag fikk sin debut for a-laget, og Jakob Ugland scoret nesten et flott mål.

Etter noen uker med mye negativitet og kaos var det i det minste godt å kunne fokusere på noe positivt etter en Start-kamp og det er grunn til å være forsiktige optimister foran ukene som venter.