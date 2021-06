Maalen ferdig i Ranheim: Nå starter jakten på ny hovedtrener

Roar Stokke gjorde et solid inntrykk blant Ranheim-spillerne i vinter. Kan den tidligere Nardo-treneren være neste mann inn portene i fjæra?

Kan en av disse være Ranheims neste hovedtrener? Foto: Scanpix

– Jakten på ny trener har ikke kommet lenger enn at vi visste hvem som ledet laget mot Raufoss i dag. Og vi vet hvem som leder laget på treningen i morgen, sier klubbleder Frank Lidahl.

Knappe tre timer før kampstart slapp Ranheim pressemeldingen som fortalte at trener Svein Maalen er ferdig i klubben. Det skjedde etter intens jobbing og møtevirksomhet gjennom helgen og helt frem til kampdag.

Svein Maalen i aksjon på trening mandag 21. juni. Det ble Maalens siste dag på jobb for Ranheim. Foto: Glen Musk

Gjensidig respekt

Etter det Adresseavisen kjenner til, møtte aldri Maalen i fjæra tirsdag.

Svein Maalen var fast ansatt i Ranheim, uten at det ifølge Lidahl påvirket prosessen.

– Det har på ingen måte påvirket exiten. Vi er opptatt av å gjøre ting ordentlig og ryddig i alle arbeidsforhold. Og vi forholder oss til arbeidsmiljøloven, Vi har hatt en prosess som har vært profesjonell og preget av gjensidig respekt hele veien. Det vi har funnet, er en minnelig løsning om å fratre som hovedtrener, sier han.

Maalen er helt ute av klubben, og skal ikke fortsette i en annen rolle.

Til tross for at det lenge har lugget i fjæra, hevder Lidahl at jobben med å rekruttere klubbens neste hovedtrener ikke er påbegynt. Den jobben starter først nå.

– Har ikke snakket med noen kandidater

– Vi skal bruke tid sammen med styret og administrative ressurser på å sette ned kriterier for hele rekrutteringsprosessen.

– Prosessen skal uansett være ryddig grundig og ordentlig. Så vil tiden vise om det tar en eller to uke, sier Frank Lidahl om trenerjakten. Foto: Glen Musk

– Så jobben begynner først nå?

– I Ranheim er det slik at når vi har en trener, så jobber man ikke med noe annet. Annet enn at styret lenge har jobbet profesjonelt med suksesjonsplanlegging for nøkkelroller. Det gjelder både for daglig leder og hovedtrener i Ranheim. Således ligger det noen kriterier i bunn som gir oss et utgangspunkt.

– Hva ser dere etter?

– Det er prematurt. Først må vi få gjort jobben internt, og peile ut hvordan vi ønsker at prosessen skal være. Men den skal uansett være ryddig grundig og ordentlig. Så vil tiden vise om det tar en eller to uker. Men vi er veldig fornøyde med de ressursene vi allerede har i klubben, sier han.

Selv om jobben med å finne Maalens erstatter ikke er påbegynt, hviskes og tiskes det allerede både i og rundt Ranheim-miljøet, om hvem som skal overta.

Her er fem mulige kandidater

Følgende fem navn blir av flere kilder nevnt som kandidater som kan være aktuelle. Enten som hovedtrener, eller som del av et nytt trenerteam.

Roar Stokke:

Har ikke trent seniorlag siden han hadde stor suksess med Nardo, som han trente frem til 1995. Førte bydelsklubben fra 3. divisjon til 1. divisjon i sin tid. Har siden vært kommentator i Viasat, men var med som en konsulent i fjæra i vinter, og skal ha «tatt garderoben» umiddelbart.

Folk som kjenner Stokke omtaler ham som svært godt oppdatert tross mange år uten trenerjobb, og sterk i «man-management» – med spillere.

Adresseavisen har vært i kontakt med Stokke, som svarer følgende pr. SMS på om han kan være aktuell for jobben:

– Dersom jeg befinner meg på en slik liste, må den listen utvides. Jeg pensjonerte meg som fotballtrener for et halvt liv siden. Det finnes garantert yngre og bedre alternativ å føre opp på en liste der ute.

Hugo Pereira (42)

Var i en årrekke del av RBKs trenerteam, og ble etter hvert flyttet opp som assistent. Bor fortsatt i Trondheim, og har nær fortid som assistent for det colombianske landslaget. Har også vært assistent for det norske u21-landslaget.

Per Joar Hansen (55)

Var sist assistent for Lars Lagerbäck på A-landslaget, etter en lang karriere, både i RBK og nettopp Ranheim, som han ledet opp fra 2. divisjon til 1. divisjon i sin tid. Bor på Stjørdal.

Roar Strand (51)

Rosenborg-legende som i dag jobber som rolletrener på RBK-akademiet, og er en person som nyter stor respekt i det trønderske fotballmiljøet.

– Jeg har vel ikke lov til å være hovedtrener for Ranheim. Jeg holder på med trenerkursing, men er fortsatt ikke i mål. Sånn sett er det nok ikke aktuelt, sier Roar Strand om den ledige trenerjobben.

Jan Halvor Halvorsen (58)

Trener Bryne, og har base både på Jæren og i Trondheim. Er også på utgående kontrakt med klubben han i fjor tok opp til 1. divisjon. Svært lang fartstid som trener, i en rekke klubber.