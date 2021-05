Segberg legger presset over på sin tidligere klubb: – Start er favoritter

Erlend Segberg hadde spilt seks sesonger i Start da han bestemte seg for å ta det neste steget i karrieren til AaFK i februar. Nå skal han tilbake til sin gamle hjemmebane for første gang.

Erlend Segberg er klar for første kamp mot gamleklubben. Foto: Marius Simensen

– Det blir først og fremst gøy å spille en viktig kamp på et fint stadion mot en god klubb. Det er et av høydepunktene i løpet av sesongen, og jeg skal ikke legge skjul på at da terminlista kom, var dette en kamp jeg merket meg litt ekstra, sier Erlend Segberg.

Etter overgangen til AaFK i februar har midtbanespilleren gått rett inn på laget i ankerrollen i Lars Arne Nilsens 4–3–3. Han blir sett på som en sentral brikke i AaFK-trenerens plan for å rykke rett opp til eliteserien.

Har nesten ikke trent sammen

– Jeg har mange gode kamerater i Start. De mener at de ikke har fått den beste oppkjøringen til kampen. De har begynt med unnskyldninger allerede før kampen, men det skal være litt sånn, sier Segberg om «ordkrigen» med sine tidligere lagkamerater.

Men vi må ta litt om bakgrunnen for hvorfor Segbergs tidligere lagkamerater mener oppkjøringen ikke har vært ideell. En Start-spiller testet positivt for korona i forrige uke, som gjorde at kampen mot Ranheim ble utsatt tidligere denne uka

Spillerne har vært i karantene siden forrige uke, og dermed ikke fått trent sammen. Først torsdag kveld kunne de første spillerne trene igjen, mens den første fellestreningen var fredag ettermiddag.

– Tett og jevn kamp

– Dine tidligere lagkamerater har kanskje et poeng?

– Ja, men så har du sett i starten av serien at det å ha en god oppkjøring, har egentlig ikke så mye å si. Det er alltid vanskelig å si hvor man står i de første seriekampene, men vi går for seier i alle kampene når vi skal rykke opp. Vi møter en opprykkskonkurrent i det som jeg tror blir en tett og jevn kamp, sier midtbanespilleren.

Segberg uttalte i forrige måned at AaFK var opprykksfavorittene. Men i denne enkeltkampen skyver han favorittstempelet over på sin tidligere klubb.

Turbulent periode

– Det er Start som er favoritter når de spiller på hjemmebane. Det mener jeg er helt naturlig, men vi reiser selvsagt ned dit for å ta med oss tre poeng.

– Hva tror du de svarer på det samme spørsmålet?

– Jeg tror de tenker det samme som meg. De har ambisjoner om å kjempe helt i toppen og er på hjemmebane, så da er det naturlig at de er favoritter.

Vi stiller spørsmålet over til Segbergs gode kompis og tidlige lagkamerat Martin Ramsland.

– Aalesund er vel knappe favoritter. Det er to opprykkskandidater som møtes til kamp. Vi er på hjemmebane og kommer til å angripe kampen med tanke på å vinne, sier Ramsland.

– Hvordan har karantene så tett inntil påvirket?

– Det er mye energi og masse overskudd. Vi har lengtet litt etter hverandre og det er ikke alltid det er sånn, sier Ramsland.

Segberg legger ikke skjul på at det har vært spesielt å være en del av Start etter at investorene i Start en drøm kom inn i klubben i 2017. Det er blitt brukt godt over 100 investormillioner siden den gangen, men klubben er likevel i 1. divisjon.

– Det har vært en turbulent periode der jeg har fått oppleve mye, som eierskifte, trenersparkinger og en haug av spillerkjøp og spillersalg. Kjennetegnet for perioden har vært store utskiftninger og mange endringer.