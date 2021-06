RBKs storscorer har våknet for alvor: - Fort gjort å bli stresset

Lisa-Marie Karsleng Utland (28) skjøt med løskrutt i hele oppkjøringen. Nå er hun toppscorer i serien.

Strålende stemning: Julie Blakstad (venstre) og Lisa-Marie Karlseng Utland (høyre) scoret RBKs mål i vest. Her jubler de etter en scoring fra en tidligere anledning. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Arna Bjørnar - Rosenborg 0–2: - Det er viktig for laget, og viktig for henne selv. En spiss kan fort bli stresset om målene uteblir. Men hun har levert veldig bra, sier RBK-trener Steinar Lein til Adresseavisen lørdag kveld.

Og snakker om nettopp Karsleng Utland.

For etter å ha gått målløs av banen samtlige av sine tre kamper i oppkjøringen, har landslagsspissen våknet ordentlig til live i seriestarten:

«Schmakk» mot Stabæk i serieåpningen. «Schmakk» mot Kolbotn forrige helg. Og da RBK behøvde det lørdag, på et tørt kunstgress i Bergen: «Schmakk» på nytt.

Dermed har RBK fått en seriestart en potensiell seriemester verdig.

Anført av en landslagsspiss som oser av selvtillit foran mål igjen.

– Hun jobber hardt, og vi har også hatt veldig mye avslutningstrening gjennom denne våren. Det får hun betalt for, sier Lein.

– Hvor viktig er det å ha en storscorer, dersom man skal vinne serien?

– Klart det er viktig. Vi spiller bare 18 kamper i år, så om vi har en spiss som scorer tosifret, øker det selvsagt sjansene, svarer RBK-treneren.

Topp mot bunn

Det var for øvrig klare forventninger til B på kupongen da RBK-spillerne dro vestover.

To strake seirer for Steinar Leins gjeng var én ting: Bergenserne hadde nemlig startet skrekkelig, med to tap og ni innslupne på sine to første.

Og selv om Arna-spillerne tok klare forholdsregler, ved å ligge lavt og rendyrke overgangsspill, ble det aldri særlig spennende.

Det første skremmeskuddet kom etter snaue kvarteret, da RBK-stopper Ina Vårhus smelte et volleyskudd i tverrliggeren fra 14–15 meter.

Drøyt ti minutter senere var Elin Åhgren Sørum nære, etter å ha blitt servert av Maria Olsvik.

Så var det på tide, mente toppscorer Karlseng Utland: Etter drøye halvtimen ble Julie Blakstad spilt fint i boksen. Hun slo hardt inn langs bakken, hvor spissen hadde lusket seg inn - og satte sikkert 1–0.

Og, sånn for å beskrive kampbildet: RBK fortsatte å kjøre, og blant annet var høyrekant Matilde Alsaker Rogde nære ved å doble før pause, da hun ble spilt alene med keeper.

Straffe til hjemmelaget?

Så kan det diskuteres om Arna-Bjørnar ble snytt for straffe rett etter hvilen, og dermed kunne ha endret forutsetningene for de siste 45.

Men da det som så ut som en nedriving ble vinket videre, kunne Rosenborg fortsette å vise forskjellen på topp og bunn i Toppserien.

For etter 53 minutter viste Alsaker Rogde hvorfor hun ble hentet fra Klepp. Da spilte kanten elegant Blakstad på 12–13 meter - som satte sitt andre for året.

2–0 til RBK, og spenningen over i vest.

God match: Matilde Alsaker Rogde, RBKs høyrekant. Foto: Kim_Nygaard

God Nøstmo-redning

Så hører det til historien at hjemmelaget hevet seg og spillemessig var rimelig på høyde den siste halvtimen.

Spissen Mijana Ivanovic hadde blant annet en heading i «kryssfestet», og én gang måtte også keeper Kristine Nøstmo ut i full strekk i sluttminuttene.

Samtidig var både Karlseng Utland og Cesilie Andreassen nære ved å øke ytterligere, Andreassen med et skudd i tverrliggeren.

– Vi hadde mye ball, og kunne ha skapt enda flere sjanser om man ser på ballinnehavet. Men det er viktig å vinne på bortebane, og det er solid ikke å slippe Arna-Bjørnar til en målsjanse før vi har passert 80 minutter, oppsummerer trener Lein, som fosser videre på medgangsbølgen.

Nå har RBK nemlig ikke tapt på 26 kamper. Og etter tre kamper i 2021 har RBK fortsatt til gode å slippe inn mål.

– Vi skal være i Bergen til søndag. Det er alltid enorm forskjell å sove over etter en bortekamp med en seier i bagasjen, enn etter et tap, illustrerer Lein.