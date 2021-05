Start-talent skadet på trening. Måtte bæres av banen

Han måtte bæres av banen etter å ha skreket i smerte på mandagens trening. Selv tror Mikael Ugland at han har sluppet med skrekken.

Mikael Ugland måtte få behandling av fysioterapeut Pål Erik Pedersen etter å ha pådratt seg skaden. Foto: Steffen Stenersen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det var vondt og så ble jeg redd. Jeg har erfaring fra dette før, men når man får roet seg litt ned så merker man at det kanskje ikke er så ille.

Det er de beroligende ord fra Mikael Ugland etter mandagens trening.

Mandagen startet på nydeligste vis på Starts treningsfelt. Solen skinte over glade spillere som kom fra seier over Aalesund søndag. De som ikke spilte så mye trente for fullt, mens elleveren fra søndag restituerte.

Stemningen sank dog i bunn da Mikael Ugland gikk ned og holdt seg til ankelen. Midtbanespilleren skrek i smerte og virket tydelig redd. Man kunne se flere av spillerne, samt hovedtrener Joey Hardarson, ta seg til hodet i frykt for at dette var en alvorlig skade.

Ugland ble båret av banen. Da han kom ut fra garderoben var det hinkende med ankelen godt teipet, og med en litt mer positiv beskjed enn man kunne frykte.

– Jeg var ganske uheldig og fikk ballen under foten og tråkket over. Så tror jeg det skal gå fint denne gangen. Det er forhåpentligvis ingenting som er brekt. Tønnessen greide å spille etter to dager da han tråkket over, så vi får se. Det er ikke godt å vite ennå, sier Ugland.

– Det høres bra ut at du snakker om dager i stedet for måneder.

– Jeg tror ikke dette er måneder. Det gidder jeg ikke, sier Ugland med et lite smil.

Saken fortsetter under videoen

21-åringen har slitt med skader i flere sesonger, og mistet de siste månedene av forrige sesong blant annet.

Joey Hardarson sier det er for tidlig å si noe om omfanget av skaden.

– Det så ille ut på banen, men så må vi vente litt på omfanget. Kanskje vi får litt bedre oversikt i morgen (tirsdag), sier han.

– Du så bekymret ut?

– Ja, han har vært gjennom en del skader som har satt ham tilbake, så man blir jo litt redd og engstelig for at det er noe alvorlig. Nå hadde det roet seg litt og at det kanskje kunne virke som at det ikke var så ille som man fryktet, sier Hardarson.

– Vi får bare krysse fingrene og håpe på det beste. Han hadde et fantastisk innhopp i går. Vi får håpe at det ikke blir et lengre avbrekk, sier islendingen.