Vipers tegner rekordavtaler: – Historisk godt innenfor norsk kvinnehåndball

På tross av en vanskelig koronapandemi signerte Vipers avtaler for fire-fem millioner i månedsskiftet mars/april. Ifølge Sponsor Insight har ingen andre kvinnelag hatt høyere sponsorinntekter enn det Vipers har i år.

Salgs- og markedssjef i Vipers, Christer Paulsen, jubler over nye, rekordstore samarbeidsavtaler. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: – Totalt har ti bedrifter trukket seg siden koronaen startet, som har kostet oss rundt én million kroner. Men de andre har økt engasjementet sitt, som gjør at vi siden den gang er én million i pluss. Det er helt vanvittig, vi er strålende fornøyd.

Det sier salgs- og markedssjef i Vipers, Christer Paulsen, til Fædrelandsvennen.

På tross av at koronapandemien har gått hardt utover flere deler av næringslivet, har Vipers jevnlig sikret seg nye eller forbedrede samarbeidsavtaler.

Det toppet seg like før 17. mai, da Vipers signerte en historisk stor avtale med hovedsponsor DNB.

– Den nye avtalen med DNB er på et syvsifret beløp årlig. Vi har ikke vært i nærheten av det beløpet før. Det er utrolig viktig for satsinga vår, sier Paulsen, som understreker at avtalen også er viktig for DNB.

– Samarbeidet med Vipers er en del av huninvesterer, satsingen for å ta del i kapitalgapet mellom menn og kvinner, legger han til.

Sikret 4–5 millioner på to uker

I løpet av to uker mellom slutten av mars og midten av april reforhandlet klubben ni avtaler med samarbeidspartnere som hører hjemme på Vipers-drakta.

– I løpet av disse to ukene økte vi inntektene med 4–5 millioner årlig. Det er vi veldig fornøyd med, sier Paulsen.

– Hvorfor tror du at næringslivet investerer større summer i Vipers, selv i en tid hvor mange sliter på grunn av korona?

– Det blir jo slik fordi vi leverer så bra på det sportslige. Så tror jeg mye handler om troverdighet. Vi leverer det vi lover, svarer Paulsen.

16–17 millioner i sponsorinntekter

I fjor hadde Vipers et budsjett på 23–24 millioner kroner, og klubben gikk med 1,6 millioner i overskudd.

Paulsen forteller at de årlige sponsorinntektene ser ut til å ligge på 16–17 millioner denne sesongen.

I tillegg kommer resultatbaserte bonuser fra samarbeidspartnere. På toppen av det hele får klubben rene premiepenger fra Det Europeiske Håndballforbundet (EHF), etter hvor langt klubben når i Champions League.

Torsdag formiddag reiser klubben til Budapest for å spille Final four. Lørdag venter semifinalen mot CSKA Moskva, før finalen og bronsefinalen spilles på søndag.

Om Vipers skulle vinne hele Champions League, venter like over 2 millioner kroner i rene premiepenger.

– Totalt sett vil vi da tjene ca. 3,5–4 millioner ekstra om du tar med premiepenger fra EHF, og bonuser med å vinne Champions League, serie og NM, sier Paulsen.

– Og nå er vi to kamper unna. Jeg kjenner at jeg får litt gåsehud når jeg nevner det. Det er ganske gøy, legger Paulsen til.

Paulsen er spent før Vipers skal spille Final four. I tillegg til en enorm sportslig prestisje, kan klubben tjene pene pengebeløp på en historisk Champions League-triumf. Foto: Jacob J. Buchard

– Historisk gode

Ifølge daglig leder i analyseselskapet Sponsor Insight, Vegard Arntsen, er Vipers historisk gode på sponsorinntekter i norsk kvinnehåndball.

Det er antakelig bare Elverum på herresiden som har hatt mer sponsorinntekter enn de 16–17 millionene som Vipers har i dag.

– Det er historisk godt innen norsk kvinnehåndball. Larvik hadde jo dominert lenge, så de hadde også høye inntekter den gangen. Men ingen i kvinnehåndballen har nok hatt like høye sponsorinntekter som det Vipers har i dag, sier Arntsen til Fædrelandsvennen.

– Det er et imponerende resultat for en håndballklubb i Norge, selv om de åpenbart er det beste laget, legger han til.

– Gapet til Start blir mindre

Til sammenligning har regner Start med å ha sponsorinntekter på 20–21 millioner denne sesongen.

– Med nedrykket mistet vi noen sponsorer, samtidig som vi økte inntekten til flere andre. Så vi ender nok på et sted mellom 20 og 21 millioner kroner denne sesongen, sier markedssjef i Start, Arne Simonsen.

– De er omtrent like store som oss på marked, så vi må bare hylle det de driver med, legger Simonsen til.

Arne Simonsen (i midten) er imponert over det Vipers driver med. Her avbildet i fjor sommer sammen med Paulsen (t.v.) og salgs- og markedssjef i KRS, Pedr Langfeldt. Foto: Jacob J. Buchard

Dermed har gapet ned til Vipers aldri vært mindre.

– Vi må bare fokusere på å være best i det vi gjør, så blir gapet Start mindre. Så håper vi også at Start begynner å levere, slik at de får en boost. Det er nok plass til alle, sier Paulsen.

Arntsen i Sponsor Insight tror at Vipers kan ta igjen Start, men understreker at det er vanskelig å sammenligne fotball og håndball.

– I utgangspunktet er det mulig, sier Arntsen, før han utdyper:

– Det handler også om å skape gode konsepter sammen med sponsorene. Mitt inntrykk er at Vipers er gode på det. Sponsorer er for øvrig opptatt av møteplasser og VIP-fasiliteter er derfor et attraktivt produkt i sponsortilbudet. Her har nok Start med Sparebanken Sør Arena noe mer å selge til næringslivet. Der ligger hovedskillet.