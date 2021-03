Klæbo disket på femmila etter jurydrama

Johannes Høsflot Klæbo gikk først i mål, men det er uvisst om han får beholde gullet. Richard Sagen

Først fikk Johannes Høsflot Klæbo beskjed om at han var verdensmester. Så forlot han VM-stadion etter å ha vært inne til juryen to ganger. Klæbo hadde fått beskjed om at han hadde mistet gullet på femmila. Norge anker avgjørelsen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden