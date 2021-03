Et valg for de neste 10 årene

OM FOTBALL: På dag 1 satte landslagssjef Ståle Solbakken et stempel på landslaget for de neste 10 årene.

Martin Ødegaard er Norges nye landslagskaptein. Erling Braut Haaland blir trolig med i det nye kapteinsteamet. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Erlend Nesje Journalist

Ståle Solbakken har nok av kortsiktige problemer i det som ligner en svært uoversiktlig ilddåp som landslagssjef.

Allerede søndag kan det bli vedtatt at Norge boikotter fotball-VM i Qatar, et mesterskap Solbakken er hyret inn for å lede landslaget til.

Og om det ikke blir VM-boikott, blir likevel ikke de neste ukene problemfrie for 53-åringen fra Grue. Ulike koronarestriksjoner i forskjellige land gjør det vrient å fly landslagsspillere Europa rundt.

Den siste uken i mars skal Norge spille tre VM-kvalifiseringskamper i tre forskjellige land med en tropp bestående av spillere fra 12 forskjellige ligaer.

Akkurat nå vet ikke Solbakken hvilke spillere han har tilgjengelig til hver enkelt kamp, fordi koronapandemien og karantenebestemmelser er så uoversiktlig.

Det gjør ikke en vanskelig jobb som landslagssjef noe mindre vanskelig.

Fakta Solbakkens første tropp Landslagssjef Ståle Solbakken har tatt ut følgende tropp til VM-kvalifiseringskampene mot Gibraltar (24/3), Tyrkia (27/3) og Montenegro (30/3). Målvakter: André Hansen (Rosenborg), Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Sten Grytebust (FC København), Kristoffer Klaesson (Vålerenga). Utespillere: Birger Meling (Nimes), Haitam Aleesami (Rostov), Martin Linnes (Galatasaray), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Julian Ryerson (Union Berlin), Kristoffer Ajer (Celtic), Stefan Strandberg (Ural), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Marius Lode (Bodø/Glimt), Leo Østigård (Coventry), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Iver Fossum (AaB), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Sheffield United), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Jens Petter Hauge (Milan), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton), Jørgen Strand Larsen (Groningen), Kristian Thorstvedt (Genk), Tokmac Nguen (Ferencváros). Les mer

Ødegaard blir den nye generalen

Alt dette er kortsiktige problemer.

Koronapandemien går over. Og det kommer heldigvis nye mesterskap etter det utskjelte Qatar-VM.

Ståle Solbakken tenker ungt og langsiktig. Også med tanke på det som skal skje etter hans tid som landslagssjef.

Valget han tok fredag 12. mars 2021, var også et valg for EM 2024, VM 2026, EM 2028, VM 2030, EM 2032 – og kanskje enda lenger.

Martin Ødegaard (22) er Norges nye landslagskaptein.

Solbakken ville ikke bekrefte det, men han gikk veldig langt i å antyde at Erling Braut Haaland (20) blir en av Ødegaards nærmeste partnere i et svært ungt kapteinsteam, trolig sammen med Kristoffer Ajer (22) og Sander Berge (23).

Det er ungguttene som skal styre og forme Norge langt inn i fremtiden.

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard feiret 3–0-målet mot Romania på Ullevaal i oktober. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Moden og mentalt sterk

Umiddelbart virker det klokt, selv om det er uvant at landslagssjefer tenker så ungt. En landslagssjef tenker på det som er best der og da, han vet jo aldri når det kan være slutt. Ofte faller valget på en av de mest rutinerte. Gjerne i 27–29-årsalderen.

Men i Solbakkens tropp er det ingen opplagte kapteinsvalg av de mest rutinerte.

Dessuten vet landslagssjefen at Ødegaard er moden nok. Drammenseren har allerede seks års fartstid i en krevende internasjonal fotballbransje med mange spisse albuer.

22-åringen ble tidlig herdet og har vist mental styrke ved å komme seg gjennom noen kronglete år i starten av proffkarrieren. En får viktig ballast ved å dele garderobe med feterte Real Madrid-stjerner.

Ødegaard har opplevd det meste, på godt og vondt. Det trumfer datoen på fødselsattesten.

Godt likt i garderoben

«Han er en bunnsolid fyr», sa Solbakken da han presenterte sin kaptein i en uvanlig stor 31-mannstropp.

Hvis du snakker med personer i og rundt Norges landslagstropp, får du de samme svarene. Alle i garderoben liker Ødegaard. Alle respekterer ham.

Det pekes på et godt verdisett, en lagkamerat som evner å se medmennesker, en fotballspiller med karakter.

Dersom Ødegaard evner å overføre lederegenskapene fra garderoben og ut på banen, kan dette bli veldig bra.

Ødegaard er kanskje ikke den som roper og gestikulerer mest under kampen. Han er mer av den beskjedne typen. Men du må nødvendigvis ikke være en drittsekk, for å bli hørt.

Dessuten vil han få en god partner i Erling Braut Haaland, som er to år yngre – men likevel svært tydelig i kroppsspråk og dirigering på banen. Borussia Dortmund-spissen gruer seg ikke for å ta et oppgjør med sin 12 år eldre og langt mer meritterte lagkamerat Mats Hummels.

Haalands iboende ærgjerrighet, enorme drive og egenskaper som hærfører kunne vært et godt kapteinsemne. Det kunne også Berge og Ajer.

Men Haaland kan fungere like godt i et team rundt Ødegaard.

En smart kaptein og en kruttønne av en visekaptein, det kan fort bli en drømmeduo de neste 10–12 årene.

Landslagssjef Ståle Solbakken presenterte sin første landslagstropp fra sitt hjem på Hamar fredag formiddag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Brukes i flere posisjoner

Spørsmålet er hvilken rolle Ødegaard får som spiller. Forgjenger Lars Lagerbäck var ufravikelig, han var låst i sitt 4–4–2-system, og dermed ble Ødegaard brukt på høyrekant.

Solbakken er mer pragmatisk i sin tilnærming til formasjon og spillestil enn svensken, landslagssjefen står friere til å bruke Ødegaard der han selv føler Ødegaard gjør mest nytte for seg.

Solbakken antydet at Ødegaard kan brukes i en hengende rolle bak spissen, til høyre i en mer fri og vandrende rolle med en offensiv back bak seg, eller han kan med sin fotballforståelse og løpskapasitet spille sentralt på midtbanen.

Vi får snart et svar på dette. Gibraltar på bortebane 24. mars innleder VM-kvalifiseringen. Deretter venter Tyrkia (i Spania) og Montenegro (borte).

Før det skal landslagssjef Ståle Solbakken se sine nye spillere ansikt til ansikt for aller første gang.

Samtalene til nå har kun vært digitalt.

De har sikkert vært nyttige, men du vinner ikke landskamper på en digital plattform.