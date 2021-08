Warholm slo Benjamin i semifinalen: – Det minst viktige i dag

TOKYO (VG) Karsten Warholm (25) spurtet forbi gullrivalen Rai Benjamin (24) på oppløpet av OL-semifinalen på 400 meter hekk.

SIDE OM SIDE: Karsten Warholm (foran til venstre) løper mot Rai Benjamin på oppløpet av 400 meter hekk-semifinalen.

– Planen var å bli topp to, men jeg tenkte da vi var side om side at jeg ville gå forbi om jeg satte litt ekstra trykk på en fot der. Så gjorde jeg det, da, det var hyggelig det, sier Warholm til norske journalister etter semifinalen.

Amerikaneren sa etter forsøket at han er kommet til Tokyo for å ta gull. Det har også Warholm planer om. Det ligger an til en heidundrende finale natt til tirsdag.

I søndagens semifinale hadde Warholm bare syv og Benjamin bane fem. Nordmannen åpnet som vanlig tøft, men det gjorde også amerikaneren.

De jogget side om side mot mål. Warholm akselererte litt på slutten og vant på 47,30 mot Benjamins 47,37.

– Vi bli egentlige enige om at det var det minst viktige i dag. Topp to var målet og komme seg videre, det gikk til gjengjeld veldig fort. Jeg ble overrasket da jeg så tiden, sier Warholm.

Benjamin virket på sin side ikke like interessert i semifinale-seieren.

– Jeg bestemte meg for å gi meg. Jeg bestemte meg for å være smart, sier han til amerikanske og norske journalister i pressesonen under tribunene på Olympiastadion.

– Tror du det var et psykologisk spill fra Warholm?

– I så fall lyktes han ikke med det!

Han sier videre at han valgte å spare krefter til den kommende finalen.

– Mediene prøver å skape splid mellom oss, men vi snakker masse sammen. Karsten er en kul kar. Vi vil begge være best og driver hverandre frem Det har aldri vært så mange gode 400 meter hekk-løpere samtidig, sier amerikaneren.

TAKK FOR KAMPEN: Karsten Warholm (venstre) takker Rai Benjamin for årets første duell på 400 meter hekk. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Warholm og Benjamin er - hvis vi skal se på årsbesteresultatene - i en klasse for seg på 400 meter hekk. Derfor er duellen mellom bygd opp til å bli en av de store på fridrettsstadion i Tokyo. I fredagens forsøk løp de nesten likt; 48,68 på nordmannen, 48,60 på amerikaneren.

«Tirsdagen vil vise», sier Warholm om gullduellen.

Karsten Warholm satte nylig verdensrekord på 400 meter hekk med 46,70 under Bislett Games. Rai Benjamin løp på sin side på 46,83 i det amerikanske OL-uttaket.

Dette var årets første duell mellom de to, og det første møtet siden VM-finalen i september 2019. Den gang vant Warholm 24 hundredeler foran Benjamin.

Ulsteinviks store sønn ble verdensmester både i 2017 og 2019. I 2018 vant han EM.

Finalen på 400 meter i OL går tirsdag kl. 05.20 (12.20 japansk tid).