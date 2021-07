Jesper (19) tok sølv i junior-NM

Abdikani Mohammed Abdi leverer en bra kamp mot Vålerenga 2 til tross for uavgjort. Foto: Håkon Steinmo

Fløya jaget sin første seier i serien i hovedstaden mot Vålerenga 2, men måtte nøye seg med ett poeng da kampen endte (1-1)

De siste 15 minuttene fikk Fløya-spillerne dårlig betalt for innsatsen. Sjanse på sjanse og et rødt kort til Vålerenga-keeper i det 93 spilleminutt da Berg-Johansen plukket med seg ballen etter et dårlig utspill. Fitzgerald setter frisparket like over målet. Det falt rett og slett ikke i smak for Fløya som frustrerte vender kursen hjem.

Med 8 kamper spilt beholder Fløya en 13. plass på tabellen i PostNord-ligaen avd 1. Totalt 4 poeng etter dagens kamp på bortebane.