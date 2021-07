«Din tid vil komme», fikk Adrian beskjed om. Det tok åtte år

Melhus-keeper Adrian Husby fikk endelig muligheten mot Rosenborg.

Etter åtte år fikk Melhus-Keeper endelig spilt mot Rosenborg Foto: David Engmo

Forrige gang han var i posisjon til å spille mot Rosenborg ble han vraket.

I 2013 spilte Husby for Buvik, som var RBKs motstander i første runde av cupen det året.

Den gangen hadde Husby stått begge kvalikkampene i forkant, fordi førstekeeper Øyvind Onsøyen var ute med skade.

Men like før møtet med Trøndelags store fotballflaggskip, ble førstekeeperen klarert for spill.

Den da 22 år gamle Husby ble henvist til benken.

– Jeg husker jeg følte meg utrolig skuffet, sier Husby.

Keeperen som hadde tatt tilbake startposisjonen den gangen hadde sett skuffelsen til Husby. Han fortalte den unge andrekeeperen at det ville bli hans tur, han var fremdeles ung. Men lenge trodde Husby at sjansen til å møte Rosenborg var passert.

Keeperen hadde akkurat fylt 30 og pandemien hadde stengt ned breddefotballen. Så fikk Melhus Rosenborg i første runde av cupen.

– Samme kveld som vi fikk Rosenborg sendte han som var første keeper for Buvik meg en melding som sa: Hva var det jeg sa? Det ble din tur.

Skadesmell stoppet nesten drømmekampen

Oppkjøringen til cupkampen mot Rosenborg skjedde ikke uten dramatikk. Etter første Melhus-trening fikk Husby en skade som gjorde at han nesten ikke klarte å stå på foten.

– Jeg har kjempet mot klokken. Det er først under oppvarming i dag jeg fikk klarsignal til å spille. Kampen har vært i en tynn tråd lenge. Nå er jeg kjempefornøyd, kan en smilende Husby fortelle.

Husby gjorde en god førsteomgang og hadde flere viktige redninger. Her stopper han et innlegg foran RBK-spiss Dino Islamovic Foto: David Engmo

Selve kampen endte med et syvmålstap for Melhus. Selv er keeperen fornøyd med det laget presterte.

– Vi har trent med fullkontakt én måned, hatt to treningskamper så holder vi Rosenborg 0-1 til pause. Det skal vi være fornøyd med.

Kampplanen var klar for Melhus. De ønsket å stå i veien for RBK-avansement.

– Jeg synes vi gjør det i dag. Som sagt gjør vi en god førsteomgang, men i andreomgangen så ser du at det er 14 måneder siden vi sist spilte en ordentlig kamp. Da blir forskjellen på eliteserien og tredjedivisjon stor.

Ikke overrasket over RBK

– Jeg trodde største forskjellen skulle være tempoet. De spiller god fotball, men jeg synes ikke det går fryktelig fort, sier Husby og legger til:

– Hadde vi vært i toppslag kunne vi holdt de til to eller tre mål.

Selv om resultatet ikke ble helt som Husby hadde håpet på er han veldig glad for hva klubben har vist.

– Jeg er kjempestolt av klubben som har klart å arrangere et så stort arrangement. Spesielt under omstendighetene. Nesten 800 personer er her og alt har gått bra med arrangementet. Jeg er kjempefornøyd og ekstremt stolt av alle.