McLaughlin «tok en Warholm» – knuste verdensrekorden på 400 meter hekk

Det er ikke bare på herresiden det springes historisk fort på 400 meter hekk. Løpet natt til onsdag liknet veldig på duellen mellom Karsten Warholm og Rai Benjamin.

RASKEST: Foto: PETER JEBAUTZKE / X03430

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Sydney McLaughlin (21) løp nemlig historiens beste løp på 400 meter hekk i Tokyo.

– Jeg forstår ikke hva som skjedde egentlig. Det kommer til å ta tid før det synker inn, men jeg er overlykkelig, sier McLaughlin.

Amerikaneren tok både gullet og verdensrekorden med tiden 51,46 natt til onsdag.

Hun slo dermed den tidligere rekorden med 44 hundredeler og vant like foran landskvinnen Dalilah Muhammad (31), som løp inn til tiden 51,58.

– For et løp! Jeg så Dalilah foran meg før den siste hekken og tenkte bare «nå må du fullføre». Løpet starter ikke for alvor før den sjuende hekken. Det handler om å stole på treningen, stole på treneren, sier McLaughlin.

Løpet minnet dermed veldig om guttas løp natten før, hvor både Karsten Warholm og Rai Benjamin løp raskere enn den tidligere verdensrekorden.

– Det er det samme som skjer. Det er historiens beste løp på denne distansen, kommenterte Jørn Sundby hos Discovery.

Nederlandske Femke Bol (21) tok bronsen og tok dermed også europeisk rekord. Hun sprang på 52,03.

– Jeg er fornøyd med det. Jeg visste at jeg måtte prestere på topp, for de andre jentene er så sterke. Jeg gjorde et veldig godt løp og er glad for at det holdt til medalje, sa Bol til BBC.

Sesongen på 400 meter hekk for kvinner er bemerkelsesverdig lik hvordan utviklingen har vært på herresiden.

Før årets sesong hadde ingen klart å løpe raskere enn 52 sekunder, inntil Sydney McLaughlin brøt den barrieren da han sprang inn på 51,90 i Eugene i juni.

Natt til onsdag ble det også ny verdensrekord, mens Muhammad må kjenne på den samme følelsen som Rai Benjamin gjorde et døgn tidligere: Nemlig at å slå den tidligere verdensrekorden ikke var nok.

– Jeg trodde 46,4 ville holde til seier i dag. Hvis du hadde sagt at jeg skulle løpe på 46,1 og tape, ville jeg antakelig ha gitt deg juling, sa Rai Benjamin til NTB og andre medier i pressesonen etter løpet natt til tirsdag.