Nå venter et lag Norge har et helt spesielt forhold til

TOKYO (Aftenposten): Anders Mol og Christian Sørum fikk revansj mot russerne i kvartfinalen i sandvolleyball. Nå er det Latvia i semifinalen. Et lag som betydde mye for nordmennenes satsing.

Det ble en råsterk seier for Norge med Anders Mol (t.v.) og Christian Sørum mot ROC i kvartfinalen i sandvolleyballturneringen. De hadde tapt mot samme lag i gruppespillet. Da var det greit å flekse muskler etterpå. Foto: Heiko Junge, NTB

Norge – ROC 2–0 (21–17, 21–19): Det har vært varmt i Tokyo under hele lekene. Men nå har den virkelige varmen kommet. I godt over 30 grader klokken 09.00 på morgenen møtte det norske sandvolleyparet ROC (Russland) i kvartfinalen. Et lag de hadde tapt 0–2 mot i gruppespillet. Denne gangen var det best rankede laget i OL-turneringen som vant.

Dermed er Latvia motstander. Det å møte nettopp Latvia og veteranen Martins Plavins betyr noe helt spesielt for det norske laget. Plavins og makker Janis Smedins tok bronse i OL i London i 2012 og var ett av flere forbilder for unge norske volleyballspillere.

Fakta Norges lag Anders Mol Alder: 24 år (født 2. juli 1997) Fra: Strandvik i Fusa Christian Sørum Alder: 25 år (født 3. desember 1995) Fra: Rælingen Klubb: Beachvolley Vikings og Norge. De to har vært makkere siden 2016 Meritter: Ranket som nummer en i OL-turneringen, nå ranket som nummer to i verden på det internasjonale forbundets liste. 3 EM-gull, en VM-bronse, 10 seiere i World Tour. Les mer

Invitert inn

Anders Mol var en ung og lovende fortsatt i 2016. To unge sandvolleyballspillere og deres trenere spurte forsiktig om de kunne komme til Latvia for å trene mot det latviske laget. Latvia var tross alt ranket som nummer seks-syv i verden den gang. De fikk ja, og de spilte bra.

– At vi fikk innpass hos de store stjernene den gang, det var starten, sier Anders Mol.

Han spilte den gang sammen med fetteren sin Mathias Berntsen og pappa Kåre Mol var også den gang treneren sammen med faren til Mathias, Jetmund Berntsen.

Mathias Berntsen er nå en halvdel av det andre laget i treningsgruppen som kaller seg Beachvolley Vikings. Berntsen og storebror til Anders Mol, Hendrik, var nær på også å kvalifisere seg til OL.

Martins Plavins (36) er en viktig grunn til at vi har et norsk lag i semifinalen i sandvolleyball i OL. Foto: JOHN SIBLEY, Reuters/NTB

Det var etter treningsøktene i en sandvolleyhall i Latvia med Plavins og hans tidligere makker at de bestemte seg. De norske gikk på kafé etterpå. Et kafébesøk som på mange måter er starten til denne episoden av det norske sandvolleyeventyret.

– Vi spurte hverandre der og da om vi skulle satse eller la være. Anders sa at han legger sine sparepenger i kassen. Det gjorde også Mathias. Dermed hadde vi et reisebudsjett. Det var begynnelsen, forteller Kåre Mol som sikkert ledet kafémøtet i Latvia på samme måte som han er både streng og snill trener for dagens suksesslag.

Beachvolley Vikings var et faktum.

Sterk turnering

Anders Mol har bare gode ting å si om det laget som de skal møte i semifinalen.

– De har spilt en utrolig bra OL-turnering. Tidligere i år har de slitt med korona og har stått over turneringer. Men Plavins er en erfaren spiller som er god i tung sand, slik den er her i Tokyo, sier Anders Mol.

Det kommer til å bli en tøff kamp.

– De har en supersmart spiller. Kanskje den smarteste på hele touren, sier trener Kåre Mol.

Mens guttene snakker med mediene, passer treneren på å fôre sine gutter med energigel og proteinbarer. Kampen om finalen er bare halvannet døgn frem i tid. Det tapper energi å spille sandvolleyball når solen står på, temperaturen er høy og luften stinn av fuktighet.

– Du må hele tiden energi og hvordan du bruker den hele veien i kampene, sier Christian Sørum.

OL er på sitt heteste nå når sandvolleyballturneringen går inn i sin avsluttende fase. Anders Mol (t.v.) og Christian Sørum kjøler seg ned etter kvartfinaleseieren. Foto: Heiko Junge, NTB

Discoverys TV-kutt

Discovery som har TV-rettighetene til OL i Norge, valgte en dag før kampen mot ROC å flytte all sandvolleyball bort fra de vanlige TV-sendingene og over på sin strømmetjeneste Discovery+. Det har skapt kraftige reaksjoner i Norge.

Anders Mol liker det heller ikke.

– Det er litt katastrofe egentlig. Jeg vet ikke om det handler om penger, men jeg synes det er veldig synd at det ikke finnes på lineær TV hjemme i de norske stuer. Det er lenge siden det har vært sandvolleyball på et slikt nivå på TV. Det er en utrolig spennende sport, og det er nerve i kampen her hele tiden. Tror folk kunne ha blitt hektet på det, sier han.

Pappa og trener Kåre Mol er av mer diplomatisk.

– Når du er rettighetshaver, så kan du gjøre hva du vil. De kan ikke vi ha noen mening om. Vi skal spille volleyball, sier han.

Norge-Latvia torsdag 14.00 eller 15.00