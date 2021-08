For Steinar havnet dåp og kamp mot RBK på samme dag – da måtte han improvisere

Første del av dagen gikk langt bedre enn den andre. Men uansett ble søndag en dag Steinar Gjersvoll sent vil glemme.

DRESSMANN: Orkla-spiller Steinar Gjersvoll (i dress) ble plutselig garderobens midtpunkt da han ankom. Foto: Camilla Alexandra Lie

Det må kunne kalles for kontrastenes dag for Steinar Gjersvoll. Dagen begynte i dress, slips og kun glade mennesker rundt seg.

Så endte den i svett fotballdrakt og noe mer molefonkne uttrykk.

For:

Tidligere våres ble 32-åringen far for andre gang, til Solveig. Da dåpen skulle arrangeres falt valget på klubblokalene til klubben han har spilt for siden 2013, nemlig Orkla.

På denne tiden var det fortsatt ikke lov med kontakttrening for såkalte breddefotballklubber, som Orkla defineres som.

Dåp og fotball

Men etter hvert som koronaen begynte å slippe taket, og datoene for norgesmesterskapet tikket inn, merket Gjersvoll at han kunne havne i en spenstig problemstilling.

At dåpen skulle arrangeres samme dag som han skulle spille fotball.

Og det var akkurat det som skjedde. For i sin første tellende kamp på halvannet år vant Orkla greit 2 – 4 over Strindheim og tok seg videre til andre runde i cupen.

Der ble det valgt at laget fra Fannrem skulle spille mot selveste Rosenborg. På samme dag som dåpen skulle være.

FAR OG DATTER: Steinar Gjersvoll viser fram den nydøpte datteren Solveig. Foto: Camilla Alexandra Lie

Dåp ut, pizza inn

– Velkommen! Ja, det går litt i ett her. Men her er det dåp!

Steinar Gjersvoll tar imot Adresseavisen i andre etasje på klubbhuset til Orkla FK. Staselig antrukket i mørk dress, blått slips og brune sko.

Her er det et tjuetalls gjester invitert i lokalene med panoramautsikt over kunstgressbanen. Gjestene får lov til å se kampen fra lokalene, men alt må være ryddet ut til klokka 20. Da skal Rosenborg spise pizza der.

– Alt i alt hadde jeg litt flaks, forteller en dresskledd Gjersvoll. – Nå får jeg mulighet til å være med på begge deler. For hadde kampen blitt satt til klokka 14 eller 16 kunne jeg ikke ha vært med på selskapet. Men når kampen begynner klokka 18 rekker jeg akkurat begge deler.

Dress i garderoben

Han er i likhet med dåpsbarnet Solveig omtrent den eneste gjesten som ikke forsyner seg både én og to ganger av kake- og brusbordet. I rommet ved siden av sitter Orkla-trener John Pelu og legger sine siste forberedelser på planen om hvordan RBK skal beseires.

Gjersvoll kikker flere ganger litt nervøs på klokka, og når uret viser 16:30 går han trappene ned til garderobene.

– På en måte er dette veldig greit. For nå trengte jeg bare å ønske velkommen og ta imot gratulasjoner, så må de andre rydde opp etter meg, ler midtbanespilleren.

I gangen møter han Eliteserie-profiler som Åge Hareide og Dino Islamovic, og på en måte skiller han seg ikke veldig ut fra dem når han kommer ruslende til kamp i dress.

Men når han stikker hodet innom Orkla-garderoben blir han møtt av latter.

Midtstopper Henrik Tessem Blomseth drar fram mobilen og tar bilder av Orkla-veteranen. Det er ingen tvil om hvem som plutselig ble garderobens midtpunkt.

ADJØ: Steinar Gjersvoll sa «hade» til dåpsgjestene og tok med seg treningsbagen ned til kampgarderoben. Foto: Camilla Alexandra Lie / Schibsted

Fører til baklengs

Men om dåpen ble en flott, minneverdig seanse, ble kampen muligens det samme. Om man fjerner ordet «flott».

Etter åtte minutter bryter RBKs lynhurtige ving Emil Konradsen Ceïde ballen fra Gjersvoll dypt på Orklas banehalvdel. Han danser litt med ballen før han sender videre til Dino Islamovic, som fyrer av mot nærmeste hjørne.

Heldigvis for Gjersvoll redder keeper Even Rønningsbakk, og midtbanespilleren slipper med skrekken.

Men bare fire minutter skjer akkurat det samme igjen. Gjersvoll mister ballen. Islamovic sender til Ceide, som sender til Olaus Skarsem. Orkla ligger under 1–0.

–Merket klar nivåforskjell

Likevel kan man på ingen måte si at ballmistingen ble kampavgjørende. Rosenborg vinner hele 11–1 og sender Orkla på hodet ut av cupen.

Etter kampen er det en noe mer skuffet Gjersvoll som møter Adressa.

– Rosenborg var utrolig gode, sukker han.–De tok kampen på alvor. Det fikk vi kjenne fra starten av. De stilte sterkt og gikk ut i 100. Jeg merket at det var en klar nivåforskjell.

– Tenker man noe på at man mister ballen som fører til 1–0 der?

– Det kan jeg ikke si at jeg gjør. Når man skal spille seg ut bakfra er det sånne ting som kan skje. De hadde nok uansett scoret en del mål.

FOTBALLSPILLER: Etter klokka 16:30 var det kun fotballspiller Steinar Gjersvoll var. Han har vært i Orkla siden 2013. Foto: Camilla Alexandra Lie / Schibsted

Tilbake til hverdagen

På vei ut av garderoben har han datteren Solveig i armene, og de siste bunads- og kjolekledde gjestene forlater klubbhuset for å gjøre plass til fotballstjernenes pizzafest.

– Det har vært en kjempeflott dag. Et artig sammentreff at det skulle bli dåp og kamp samme dag. Men det har gått veldig fint. Ingenting å klage på. Nå blir det å legge barn og gå tilbake til hverdagen, sier Gjersvoll før han rusler videre mot bilen.

For å ta fatt på sin åttende sesong som Orkla-spiller. Med ytterligere et døpt barn.