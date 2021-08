Mistet tellingen på antall målpoeng: – Når han lykkes er han sinnssykt god

Hele Rosenborg leverte til høye børskarakterer søndag. Men det var særlig venstrekanten som var snakkisen etter kampslutt.

BANENS GIGANT: 20-åringen Emil Konradsen Ceide var fullstendig overlegen ute på kunstgresset i Fannrem. Foto: Camilla Alexandra Lie

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Orkla – Rosenborg 1 – 11 (1 – 7): Det var særlig en mann som var på alles lepper i Fannrem søndag kveld. Etter kampen smilte, lo og tullet han med pressen og lagkameratene i garderobeområdet. Med luen på snei og gullkjede rundt halsen.

På banen var han fullstendig «unplayable», som man sier i England. Nesten alt gikk Emil Konradsen Ceides vei ute på den knusktørre kunstgressmatta i Orkland.

Det ble så mange målpoeng at han etterpå slet med å huske hvor mange det faktisk ble.

– Noen sier fire assist, noen sier tre. Jeg må sjekke selv, gliser 20-åringen utenfor garderoben på Orkla sparebank stadion.

Målpoeng-bonanza

En kjapp gjennomgang etterpå viser at det riktige antall målgivende pasninger fra Konradsen Ceide var fire. Så kan man legge på tre scoringer. Sjeldent, eller aldri, har så mye gått inn for venstrekanten.

– Det var veldig deilig. Utrolig deilig, faktisk. Jeg spiller fin fotball og koser meg utpå der, sier hovedpersonen.

Les også Andreas ble tvunget på trening av foreldrene – nå debuterer han mot Eliteseriemotstand

– Ga 100 prosent

På torsdag, i Conference League, fikk han en halvtime på banen. Da svarte han med to scoringer som enkelt lar seg se om igjen. Søndag, totalt sju målpoeng, for mannen det har lugget ganske kraftig for tidligere i sesongen.

– Noen kilo som har gått av skuldrene dine nå?

– Ja, det kan man godt si.

– Eller er dette «bare» 3. divisjon?

– Jeg scoret to mot det islandske laget. Det var ikke 3. divisjon. Jeg gikk bare utpå her og ga 100 prosent. Da kjørte vi over de, sier Konradsen Ceide.

Les også Hareide skuffet over Mannsverks Molde-overgang: – Det har sikkert med pengene å gjøre

Formkurven peker oppover

Etter kampen var det heller ikke vanskelig å få RBK-trener Åge Hareide til å snakke varmt om 2001-modellen.

– Det var veldig mange som var gode i dag. Men særlig Emil synes jeg var veldig god. Han har hatt en flott formkurve.

– Han er en spiller som når han lykkes kan være sinnssykt god. Det er viktig for oss og for han at han får den godfølelsen, fortsetter 67-åringen.

SELVTILLIT: Åge Hareide var aktiv på benken og pisket spillerne sine i angrep gjennom hele kampen. Det til tross for en svært komfortabel ledelse. Foto: Camilla Alexandra Lie

Største seier på åtte år

For det ble intet mindre enn lekestue for Rosenborg søndag kveld, mot et Orkla-lag som kun har spilt én tellende kamp siden høsten 2019. Den kom forrige uke. Den første scoringen ble signert redebutant Olaus Skarsem da han satte ballen i det åpne målet etter 12 minutter.

Så stoppet ikke de helhvite for anledningen før ytterligere ti baller hadde gått i nettet bak Orkla-keeper Even Rønningsbakk.

– Slike kamper som dette er aldri enkle. Men når vi først kommer i gang går ting av seg selv. Spillerne får mer selvtillit, og de tør å prøve seg på det. Kombinasjonene satt fint.

11 – 1 er den største seiersmarginen Rosenborg har hatt siden 2013, da de vant 11 – 0 over Buvik. Tidvis ble det snakket om på tribunen at dette kunne bli tidenes største RBK-seier, men så langt kom de aldri.

Den lyder for øvrig på 17 – 0 tilbake i 2003, også mot Buvik. Også da var Åge Hareide trener.

– Det handler om rett innstilling. Dette bruker vi som en god oppkjøring mot neste kamp som er på torsdag. Dette ble en god opplevelse for alle, mener treneren.

Les også Ellevill ellevemålsseier for RBK – knuste Orkla i cupen

– Fryd og gammen

En søndagen definitivt ble en god opplevelse for var Olaus Skarsem. Etter å ha blitt hentet tilbake til RBK fra Kristiansund tidligere i uken fikk han mot Orkla sin første start, og fikk gjort unna sin første scoring etter overgangen i samme slengen.

– Utrolig artig og en veldig god følelse. Å få gå rett inn og vinne tidlig, det er bare fryd og gamme. En grei kamp å debutere i. Fint å få godfølelsen, få relasjoner og å bli kjent med gutta helt fra starten av, oppsummerer trønderen.

Mot 3. divisjonslaget startet han ute på høyrekanten og gjorde sine saker bra. To scoringer og like mange målgivende endte 23-åringen på.

– Jeg håper jeg la inn en OK søknad. Jeg skal ta steg hver dag og hver uke, og så håper jeg at den plassen blir min etterhvert.

2X MÅL OG ASSIST: Olaus Skarsem gjorde seg på ingen måter bort i redebuten sin for Rosenborg. Foto: Camilla Alexandra Lie

Vil ikke spille der han spilte

– Hvilken plass er det du ønsker deg? Hvem konkurrerer du mot hovedsakelig?

– Det er en del midtbanespillere som kriger om de tre plassene. For det er altså indreløper jeg hovedsakelig vil spille. Selv om jeg kan vikariere ute på kanten om det er nød.

– Er likevel kant en posisjon du kan trives med? For Åge har for vane å spille enkelte indreløpere, som Carlo Holse, ute på kanten.

– Jeg kan være komfortabel ute på kanten. Jeg ser at jeg kan vikariere der. Men det er på midten jeg vil spille. Det er der jeg har spilt hele livet og den posisjonen jeg kan best, sier Skarsem.

I tillegg til Skarsem var det tre andre RBK-ere som debuterte søndag kveld. Noah Jean Holm og Sander Tangvik kom inn til pause, mens Magnus Hammerås fikk spille de siste 20 minuttene.

De øvrige scoringene kom fra Dino Islamovic x4, Erlend Dahl Reitan og Anders Konradsen.