Nå tror de at den eldste rekorden kan ryke

TOKYO (Aftenposten): Hedda Hynne løper for finale på 800 meter. Øvelsen som har hatt den uslåelige rekorden i 38 år.

Hedda Hynne er klar for 800-meter i OL. Natt til fredag er det kvalifisering. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Når Hedda Hynne tar på seg løpeskoene fredag i halv elleve tiden på formiddagen (natt til fredag norsk tid), skal hun konkurrere i øvelsen med den eldste verdensrekorden i friidretten.

For ganske nøyaktig 38 år siden løp Jarmila Kratochvilova fra gamle Tsjekkoslovakia på 1.53.28. På denne tiden var mange av rekordene satt av utøvere fra det østlige Europa.

Kratochvilova-rekorden er av mange sett på som uslåelig. Men nå er det noe på gang. Det blir nok ikke Hedda Hynne som slår rekorden, men hun og trener/samboer Erik Sakshaug tror at det nå kan skje.

Fakta De eldste rekordene i friidrett 26. juli 1983: Jarmila Kratochvilova (Tsjekkoslovakia) 800 meter, 1.53.28 6. oktober 1985: Marita Koch (DDR) 400 meter, 47,60 7. juni 1987: Natalia Litovskaja (Sovjet) kule, 22,63 meter 30. august 1987: Stefka Kostadinova (Bulgaria) høyde med 2,09 11. juni 1988: Galina Chistjakova (Sovjet) lengde, 7,52 meter 9. juli 1988: Gabriele Reinsch (DDR) diskos, 76,80 16. juli 1988: Florence Griffith-Joyner (USA) på 100 meter, 10,49 Les mer

Jarmila Kratochvilova har den eldste friidrettsrekorden. En rekord som lenge er blitt sett på som uslåelig. Foto: UWE LEIN / AP

– Det er mulig. Og det trenger ikke å bli så lenge til, sier trener Sakshaug da han og Hynne møter media i pressekonferanserommet i OL-landsbyen.

– Ja, jeg er enig. Men det er bare å innrømme at det som skjedde den gang, var vilt fort, sier Hedda Hynne.

Det er flere grunner til at denne historiske rekorden nå kan stå for tur.

– Erik Sakshaug sier at den er mulig å slå fordi det har dukket opp en 18 år gammel jente som har 49,5 på 400 meter. Athing Mu er bare 18 år gammel og veldig elegant. Når du ser et slikt talent, så ser du også at det er mulig å slå den rekorden, sier Vebjørn Rodal til Aftenposten.

Skoteknologi

Rodal, som selv har OL-gull på nettopp 800-meter, er i OL som ekspertkommentator for NRK Radio. Han mener at en annen faktor i tillegg til det amerikanske supertalentet som kan bidra til rekordforbedring, er ny skoteknikk. Det har vært mange og lange diskusjoner rundt de nye piggskotypene som skal gi fordeler.

– Det er ingen utøvere og trenere som vil innrømme at skoen er en enorm fordel. De nye skoene har selvfølgelig og likevel en viss betydning når du løper. I tillegg til er det mulig å trene harde økter mer skånsomt enn før. De kan også trene hardere oftere fordi de ikke får så mye juling i de nye skoene, sier Rodal.

Athing Mu har årsbeste i verden og er gullfavoritt.

Athing Mu i front under en konkurranse i USA. Foto: Charlie Riedel / AP

Svakere tider

Hedda Hynne har vært et stykke unna sin norske rekord (1.58,10) fra i fjor denne sesongen. Men hun mener at hun har farten inne.

Finale er det store målet. Men først må hun gjennom både forsøk og semifinale.

– Det er 40 som har løpt fortere enn henne denne sesongen. Hvis du ser slik på det, så har hun ikke sjansen til å gå videre fra forsøket en gang. Men jeg vet at hun har det inne, sier treneren.

Hun selv er sikker på at hun kan.

– Jeg gleder meg veldig mye, og det jeg presterte i fjor har gitt meg en trygghet på at jeg har noe her å gjøre. Det er en helt annen utøver her i Tokyo enn i Rio-OL for fem år siden, sier hun.

I Rio løp 31-åringen på 2.01,65 og gikk ikke videre til semifinale fra forsøksheatet.

Forsøk 800-meter: Fredag kl. 03.25

Hedda Hynne og trener Erik Sakshaug på pressekonferanse i OL-landsbyen. Hun skal opp i en øvelse som har en eldgammel rekord. Men nå er snart tiden inne for å slette friidrettens eldste rekord. Foto: Heiko Junge, NTB