Preges av ryggsmerter

Carlo Holse har spilt med smerter de siste ukene. Nå gjør han alt han makter for å rekke Tromsø-kampen.

Carlo Holse er ikke fornøyd med egne prestasjoner mot Kristiansund, og innrømmer at ryggtrøbbelet plager ham. Foto: Richard Sagen / Schibsted

- Målet er at jeg kan spille hver helg, men vi må også kikke litt på hva som er sunn fornuft og hva som er litt naivt, og ta det derfra. Men stallen er ikke så stor akkurat nå, vi har bare 15 mann klar, så det handler om å gjøre alt man kan for å bli klar til helgen.

Carlo Holse har ikke trent for fullt sammen med lagkameratene de siste dagene, og møter Adresseavisen etter å ha vært i bassenget torsdag.

Grunnen er en rygg som volder litt problemer.

- Det er ikke prolaps eller noe, men det har vært et lite problem nå i noen uker, der jeg har spilt med litt smerter. Da er det best at jeg holder meg inne noen dager for å være fullt klar til å forhåpentligvis spille mot Tromsø søndag, sier han.

Mange ute

Skadelisten i Rosenborg er allerede lang. Markus Henriksen, Per Ciljan Skjelbred, Jonathan Augustinsson og Guillermo Molins er definitivt ute av spill de kommende ukene.

Alexander Tettey skal ikke spille på kunstgress, og er dermed uaktuell for bortekampen mot Tromsø. Stefano Vecchia var med for fullt for første gang på to måneder på torsdagens RBK-trening, etter å ha blitt holdt ute av en prolaps.

Mens Anders Ågnes Konradsen, Edvard Tagseth og Carlo Holse alle sto over fellesøkten. Konradsen har en forholdsvis lang skadehistorikk, og matches litt forsiktig. Tagseth skal være klar for å spille søndag.

Travel vår

Og Holse gjør altså alt han kan for å få til det samme.

- Jeg er ikke bekymret, men jeg har kunnet kjenne det i ryggen noen uker, og jeg har merket at jeg ikke har kunnet spille på 100 prosent og hjelpe laget. Det er noe vi må passe på, sier han.

- Har det hemmet prestasjonene dine?

- Ja, det synes jeg det har. Især i helgen mot Kristiansund. Da hemmet det meg litt for mye, sier dansken, som ikke var fornøyd med egne prestasjoner i kampen der han hadde den målgivende pasningen til Dino Islamovic’ seiersmål.

– Personlig synes jeg ikke min forrige kamp var bra, legger han til.

Holse har hatt en travel vår og sommer.

Når Rosenborg har hatt kampfri, har Holse vært med det danske U21-landslaget, som tok seg frem til kvartfinalen i EM og var nær ved å slå ut europamester Tyskland.

Men denne uken har han tatt det mer med ro.

- Akkurat nå har vi tatt tre dager der det har vært rolig, og på søndag skal vi se hvordan det kjennes. Men dette er noe som krever at man hviler seg litt, sier han.