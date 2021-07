Starts stortalent (16) imponerte: - Det er ikke ofte du ser av en så ung spiller

Midtbanespiller Levi Eftevaag roses etter et strålende innhopp mot Express.

Levi Eftevaag imponerte i kampen mot Express.

FEVIK: – Det var ekstremt gøy å få spille så lenge, men jeg kjente at det var varmt og tøft å spille. Det var tungt å løpe så mye, men det gikk bra.

Det sier Levi Eftevaag til Fædrelandsvennen. 16-åringen ble byttet inn og spilte 45 minutter da Start slo Fevik hele 8–0 og avanserte til 2. runde i cupen.

Stortalentet har blitt forsiktig matchet av Sindre Tjelmeland. Etter at den unge treneren tok over, har Eftevaag, som er sønn av tidligere Start-spiller Sjur, spilt 13 minutter mot Grorud og 5 minutter mot Stjørdals-Blink, før han fikk en omgang mot Express.

Den muligheten benyttet han seg av på best mulig vis. Midtbanespilleren ble ofte spilt opp i mellomrommet, viste et fint driv med ball, flere lekre tekniske detaljer og hadde et fint gjennomspill på 6–0-målet til Eman Markovic.

– Jeg fikk beskjed av Eman at han hele tiden gikk på løp, så da var det bare å spille han gjennom. Det var fint å få en målgivende pasning, sier 16-åringen etter kampen.

Får skryt av lagkamerat

Henrik Robstad har stått fram som en leder i midtforsvaret til Start denne sesongen. Stopperen skrøyt mye av Eftevaag underveis i kampen da han ble byttet inn. Den rutinerte forsvarsspilleren er imponert over ferdighetene til unggutten.

– Han kommer inn og gjør akkurat det han skal. Levi har mange egenskaper som du gjerne har når du er 15 år eldre enn ham. Han er smart, har god spilleforståelse, tar rette valg og finner rom. Det er ikke ofte du ser av en så ung spiller, skryter Robstad.

Eftevaag håper å få flere minutter utover i sesongen.

– Jeg har alltid lyst til å komme innpå, så det er bare å jobbe. Så får vi se om jeg får flere minutter, men jeg føler ikke at jeg gjør det dårligere enn de andre. Men jeg er liten og trenger muskler, så jeg er glad for at jeg får være med, sier den ydmyke 16-åringen.

Ønsker å gi ham mer spilletid

Sindre Tjelmeland likte det han fikk se av sin juvel mot Express. Treneren trekker fram Eftevaags innsats på trening, som noe han liker godt ved spilleren.

– Levi er et balltalent. Han har en sult som gjør at han trener godt, og da tar man steg. Det var ikke overraskende i det hele tatt at han kom inn og leverte en prikkfri andre omgang. Levi er et stort talent for oss, mener Tjelmeland.

Han forklarer hva som er årsaken til at unggutten ikke har spilt mer denne sesongen.

– Levi har vært diskutert hver eneste gang når kampene har vippa, men så ryker han litt på dødballer fordi vi har hatt problemer der. Så det er synd, for det er en spiller jeg kan tenke meg å hive inn oftere. Det blir nok tilfellet framover, avslutter treneren.