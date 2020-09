Nå er det ikke morsomt lenger

KOMMENTAR: VAR skulle gjøre fotballen mer rettferdig. Slik ble det ikke.

José Mourinho var lite fornøyd med dommernes avgjørelser i kampen mot Newcastle. Foto: Owen Humphreys / Pool PA

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves. Et par hundre år gammelt tysk ordtak passer til det som kan skje når fotballens regelmakere skal avgjøre hva som er hands og ikke.

Ikke fordi dommerne representerer dumheten, men fordi Fifa har innført et regelverk som gjør dommerne til klovner.

Handsregelen er blitt så forvirrende at ikke engang videodommerne (VAR) kan hjelpe til. Tvert imot, VAR har gjort det som var vrient nok fra før, til den rene parodi.

Hensikten var den beste. Aldri mer skulle uheldige dommeravgjørelser bestemme resultatet i kampene.

Så hvorfor er det da blitt slik at vi vekselvis freser av sinne og skratter av skadefryd når VAR herjer med kampene våre?

Et godt svar finner vi i VG og en uttalelse fra den norske dommersjefen Terje Hauge:

Når det er en uforventet ball, hvor spilleren står med ryggen til eller spilleren ikke aner hvor ballen er, når ballen treffer uventet, eller ballen treffer en annen spiller så ballen forandrer retning, da kan det være at hands ikke er straffe. Men armen i eller over skulderhøyde er likevel hands.

Her er det bare å gratulere og prise seg lykkelig over at det ikke er enda mer hands- og straffekaos å beskue.

Kommentator Ola Bernhus. Foto: Vegard Grøtt

Mange eksempler hver uke

Vi så hvordan Brighton og Tottenham ble rammet siste helg fordi ballen streifet innom armen til en forsvarsspiller på overtid og endret kampresultatet, uten at forsvareren hadde den minste plan om å handse.

Eller den ugne følelsen vi hadde etter den første kvalkampen til Champions League mellom Molde og Ferencváros da den italienske dommeren Carlos del Cerro Grande lot to tvilsomme straffesituasjoner gå i ungarsk favør.

Neppe rettferdig, slik kampen endte. Straffen som ga 3–3 på overtid, illustrerte hvor galt det er blitt.

Moldes Ola Brynhildsen fikk ballen sparket opp i overarmen fra to meters hold. Han holdt armer og hender inntil kroppen, han snudde seg bort for å unngå å få ballen i hånden, han gjorde alt dommeren kunne forlange.

Forgjeves. For det er ikke lenger slik at det spiller noen særlig rolle om det blir handset med vilje. Før i tiden – å, herlige tider da hands var hands og straffe var straffe – var det begrepet viljehands som telte.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United berget seieren etter et omdiskutert straffespark mot Brighton. Foto: John Sibley, Reuters

Vanskelig nok før også

Ble det handset med vilje, skulle dommeren gripe inn. Skjedde det i 16-meterfeltet, ble det straffe, ellers frispark.

Vanskelig nok, det også, husker vi. Men ikke noe prat om avstand og vinkel, ikke bedømme om kroppen ble gjort større lateralt eller vertikalt, ingen diskusjon om hva som er naturlig kroppsstilling, ingen finsikting av overgangen mellom over- og underarm. Bare viljehands. Eller ikke.

Men så forekom det heller ikke at det ble blåst straffe uten at hverken forsvarsspilleren selv, motspillere, tilskuere, TV-seere, kommentatorer eller noen andre tenkte på at det hadde skjedd noe kriminelt. Som vi har opplevd de siste to årene.

For det satt ingen mennesker i et kjellerrom eller en produksjonsbuss, kalte seg VAR-dommere og tok avgjørelser i strid med fornuften og fotballens idé.