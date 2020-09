Prisen øker: Så mye dyrere blir det å se Premier League på TV 2 Sumo

70 kroner ekstra må TV 2 Sumo-kunder ut med per måned.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Foto: GLYN KIRK / X01348

TV 2 har økt prisen på Premier League ut til kanaldistributører.

Det gjorde at distributørene også øker sine priser ut til kundene. Canal Digital økte fra 499 til 699 i måneden, og også andre varslet prishopp.

Mandag ettermiddag sendte TV 2 ut informasjon til Sumo-kundene som abonnerer på Premier League og sport.

Blir dyrere

Fra 1. november må kundene betale 70 kroner ekstra i måneden for å se toppfotball fra England. Prisen for sportskanalene, inkludert Premier League er da 519 kroner i måneden.

Økningen er tilsvarende for kunder som har et Total-abonnement. For dem er ny månedspris 549.

For dem som allerede var kunder i fjor høst, og som derfor har hatt 50 kroner lavere månedspris det siste året, blir prisøkningen 120 kroner per måned.

TV 2 er inne i sin siste periode som rettighetshaver og skal vise Premier League i Norge de to neste sesongene. Mange har stusset over at det kommer en prisøkning midt i en rettighetsperiode.

– Denne økningen virker veldig hard. Hvor ofte selvjusterer man et produkt med 40 prosent? Slikt skjer ikke ofte. Dette kom veldig brått og uventet på våre medlemmer. Mange synes det både er dyrt og drøyt. Flere sier de vil si opp abonnementet, sa daglig leder Tore Hansen i Liverpools norske supporterklubb i forbindelse med prishoppet ut til distributørene.

Fakta De norske Premier League-prisene Canal Digital: Fra 499 til 699 kr i måneden fra 1. november. Altibox: Fra 499 til 649 kr i måneden fra 1. desember. RiksTV: 499 kr i måneden. Varsler at prisøkning vil komme. Telenor: 499 kr i måneden. Skal nå vurdere prisnivået. Telia: 499 kr i måneden. Skal nå vurdere prisnivået. TV 2 Sumo (nett): 449 kr i måneden. Varsler ny pris innen månedsskiftet. TV 2 har økt den veiledende prisen på Premier League til distributørene med 200 kroner. Det er opp til hver enkelt å fastsette prisen kundene betaler. Les mer

– Dyrere

Forrige gang Premier League ble dyrere for nordmenn, var i oktober 2019, året etter at TV 2 hadde sikret seg Premier League-rettighetene fra 2019/20-sesongen til og med 2021/22-sesongen. Da oppjusterte kanalen sin veiledende pris til distributørene med 50 kroner.

På spørsmål om hvordan TV 2 forsvarer en prisøkning midt i en rettighetsperiode, svarer pressesjefen at TV 2 forsøker å minimere prisøkninger, og at kanalen derfor valgte ikke å ta ut hele økningen i fjor.

– Vi har stor forståelse for at dette er mye penger. Økningen skyldes ganske enkelt at rettighetene for å vise fotballen koster mye mer. Og når rettighetene blir dyrere for et slikt produkt, må vi sette opp prisen, skriver han.

