Viking møter gammel storhet i kampen for tilværelsen

Kjartan Johansen har banket inn mål i de to forrige oppgjørene mot Sandefjord. I kveld får han sjansen til å gjøre det igjen. Foto: Finn E. Våga

Tidligere lå det gjerne titler i potten da Viking og Sandefjord møttes på parketten. Onsdag kveld er det kampen for tilværelsen de to gamle storhetene kjemper for.