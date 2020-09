Fullstendig kaos i storkamp: Fem spillere utvist etter masseslagsmål

Det utbrøt masseslagsmål på tampen av kampen mellom PSG og Marseille.

Her ryker Marseille-spiller Jordan Amavi og PSG-spiller Layvin Kurzawa i tottene på hverandre. Begge ble utvist. Foto: GONZALO FUENTES / X07238

Håkon Østmoe Brandsnes Aftenposten

PSG – Marseille 0–1

Siden 1–0-tapet for Bayern München i Champions League-finalen for tre uker siden, har de franske stjernene gått på to nye 1–0-tap i den franske ligaen.

På tampen av søndagens kamp mot Marseille, oppsto det kaos.

Kaoset oppsto etter en duell mellom PSG-spiller Leandro Paredes og Marseille-spiller Alvaro Gonzalez. Sistnevnte var også i munnhuggeri med Neymar sekunder før. Foto: GONZALO FUENTES / X07238

Både slag og spark ble utdelt, og til slutt ble fem spillere utvist, deriblant Neymar.

Den brasilianske superstjernen ble vist det røde kortet etter å ha slått en motspiller.

Alvaro Gonzalez og Neymar delte ut noen gloser til hverandre i forkant av masseslagsmålet. Senere ble Neymar utvist etter slag rettet mot spanjolen. Foto: GONZALO FUENTES / X07238

Før masseslagsmålet oppsto, hadde det allerede blitt utdelt 12 gule kort.

Marseille vant etter en scoring av Florian Thauvin en halvtime ut i kampen.

Dette er første gang PSG taper sine to første kamper i den franske toppdivisjonen siden 1984/85-sesongen, ifølge BT Sport.