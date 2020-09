Carlsen møter ikonet for første gang på 16 år: – Regner ham fortsatt som ekstremt farlig

Som voksen får Magnus Carlsen endelig spille mot sjakklegenden Garry Kasparov i en offisiell turnering.

Magnus Carlsen møtte Garry Kasparov i 2004 i en hurtigsjakkturnering på Island. Foto: Omar Oskarsson, Morgunbladid / NTB scanpix

Det spesielle møtet vil gå i såkalt fischersjakk over nettet og spilles i løpet av de neste par dagene. Trekningene foran hver runde vil avgjøre nøyaktig når det skjer.

Duellen blir Carlsens første tellende mot Kasparov siden våren 2004. Da greide han som 13-åring å holde den daværende verdenseneren til remis i hurtigsjakk. Kasparov vant det neste partiet, men Carlsens prestasjon sto igjen som kanskje den største snakkisen fra turneringen på Island.

Over 16 år senere er Carlsen den store favoritten, mens Kasparov i en alder av 57 er «underdog». Den norske verdensmesteren tar likevel ikke en seier for gitt.

– Jeg så tydelig i matchen mot Fabiano Caruana i fjor at Kasparov fortsatt kan utspille verdenseliten jevnlig, men han har problemer med å fullføre partier, sa Carlsen nylig til NRK og la til:

– Jeg regner ham fortsatt som ekstremt farlig i enkeltpartier, men ikke en av hovedkandidatene til å vinne turneringen.

Magnus Carlsen møter her ikonet Garry Kasparov til et uformelt sjakkparti på en restaurant i Bygdøy allé i 2010. Foto: Kurt Haugli, Aftenposten

Spesiell sjakkmetode

Garry Kasparov ble lenge ansett å være historiens ubestridt beste sjakkspiller. Fortsatt holder mange en knapp på russeren, men de aller fleste er enige om at Magnus Carlsen er i posisjon til å overta hans plass i historiebøkene. Noen vil også mene at han allerede har greid det.

Etter 20 år som verdensener la Kasparov opp i 2005. Han holdt tittelen som verdensmester mellom 1985 og 2000. Carlsen har på sin side vært ener i sjakkverdenen i snart ti år og vært verdensmester siden 2013.

– Det er selvfølgelig spennende og hyggelig at de møtes igjen. Eksperter flest vil være enige om at de er historiens to sterkeste sjakkspillere, men det er den betydelige aldersforskjellen som gjør at de ikke har møttes oftere, sier sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

I fischersjakk er ikke brikkene stilt opp i henhold til reglene fra starten, men derimot med stor grad av tilfeldighet. Denne metoden på ble introdusert av legenden Bobby Fischer, som ønsket å utfordre åpningsteori og kjedelige remispartier.

Garry Kasparov tar en prat med Magnus Carlsen under Norway Chess i 2014. Foto: Erlend Aas, NTB scanpix

– Kan slå hvem som helst

Lahlum er spent på å se hva Kasparov får til under uvante forhold.

– Man vil tenke at fischersjakk på nettet i seg selv er en fordel for Magnus. Kasparov spilte ikke nettpartier gjennom sin karriere, og fischersjakk er en ny disiplin som Magnus har mer erfaring med.

– Men fischersjakk gir litt mer uforutsigbare resultater. Det gjør at Magnus ikke er så stor favoritt som han ellers ville vært i en normal turnering, påpeker Lahlum.

Han mener det er to ting som Kasparov fort kan får trøbbel med.

– Det er fort gjort å slite med tiden. I tillegg kan han få gode stillinger, men få problemer med å fullføre dem. Det er to typiske utfordringer for spillere i Kasparovs situasjon.

– Det vil være en veldig stor prestasjon om han tar poeng mot Magnus. Det samme vil det være om han blir blant de fem beste i sammendraget. Men hva som helst kan skje i et enkeltparti. Skulle Kasparov spille på sitt beste, kan han slå hvem som helst i denne turneringen, mener Lahlum.

Hans Olav Lahlum ser frem til å se Magnus Carlsen spille mot Garry Kasparov. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Millionpremie

Han regner med sammenlagtkampen vil stå mellom Carlsen og Wesley So, som i fjor knuste nordmannen på sin vei mot VM-tittelen i fischersjakk.

So sammenligner den etterlengtede duellen mellom Carlsen og Kasparov med to NBA-legender i basketball.

– Det vil være som om Michael Jordan møter LeBron James. Det vil bli et interessant oppgjør. Kasparov har ikke noe å vinne her, og det er gått 15 år siden han la opp, men enhver sjakkfan ønsker å se ham spille. Jeg blir overrasket om han gjør det veldig bra, men jeg kan ta feil, sier amerikaneren til The Times of India.

Det er amerikanske Saint Louis Chess Club som står som arrangør av helgens turnering i fischersjakk. Den består av ti spillere, og i potten ligger 150.000 dollar. Det tilsvarer over 1,3 millioner kroner.

I alt ni runder skal gjøres unna i løpet av fredag, lørdag og søndag.