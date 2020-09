Hele Sotra-laget i koronakarantene

2. divisjonslaget Sotra, som trenes av Renate Blindheim (26), er satt i karantene etter at en person i støtteapparatet har fått påvist koronasmitte.

Sotra-trener Renate Blindheim og spillerne er i karantene. Foto: Vidar Ruud / NTB

Blindheim er den første kvinnen i historien som trener et herrelag på så høyt nivå som 2. divisjon. Hun bekrefter koronatilfellet i klubben overfor Bergensavisen.

– Jeg kan bekrefte at vi er i karantene, og at en person i apparatet rundt laget har fått påvist korona, sier Blindheim, som henviser øvrige spørsmål til daglig leder Dan Christensen.

Sotra spilte 1-1 hjemme mot Bærum i 2. divisjons avdeling 2 i helgen. Hele laget og støtteapparatet er plassert i karantene i en uke, og kommende helgs seriekamp mot Levanger blir dermed utsatt.

– For å følge fotballens strenge protokoller, velger vi å kjøre dette etter strengeste måte, sier Christensen til BA.

– Vi var forberedt på dette. Vi er en klubb med 3.000 medlemmer, så vi var forberedt på at et lag skulle få en positiv test. Det er synd det er 2. divisjonslaget som rammes først, for det får litt andre konsekvenser, fortsetter Sotras daglige leder.

Bærum, som møtte Sotra i helgen, har foreløpig ikke plassert noen i karantene.

