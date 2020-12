Bekreftet: Nå er også han ferdig i Rosenborg

Vegar Eggen Hedenstad fortsetter ikke karrieren på Lerkendal.

Vegar Eggen Hedenstads Rosenborg-karriere er over. Foto: Rune Petter Ness

Det bekrefter Rosenborg selv på sine hjemmesider.

– Det er litt spesielt at det er over. Det har vært fire fine år, selv om det resultatmessig ikke har vært helt topp de to siste sesongene, sier Hedenstad, som endte med 148 kamper for Rosenborg.

Han sier også at han «har noe i kikkerten» med tanke på fremtiden, uten å avsløre hva helt ennå.

– Jeg vil takke Vegar for strålende bidrag både som spiller på banen, men også som et veldig godt forbilde utenfor banen, sier Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin.

Hedenstad var ikke med på benken da Rosenborg spilte 0–0 borte mot Sandefjord i sesongavslutningen tirsdag kveld.

Saken oppdateres.