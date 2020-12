Manchester City rammet av smitteutbrudd

Kyle Walker (30), Gabriel Jesus (23) og to medlemmer av støtteapparatet til Manchester City har testet positivt på corona.

MÅ ISOLERES: Gabriel Jesus (t.v.) og Kyle Walker (t.h.) har testet positivt på corona. Kevin De Bruyne (i midten) er klar til kamp mot Newcastle i morgen kveld. Foto: Dave Thompson / TT NYHETSBYRÅN

2020-12

2. juledag spiller Manchester City hjemme mot Newcastle i Premier League. Det blir uten spissen Jesus, og backen Walker. De er nå i isolasjon etter å ha avgitt positive COVID19-tester, melder klubben på sin hjemmeside.

De to personene i støtteapparatet er ikke navngitt. Det er heller ikke meldt om at de to spillerne har andre symptomer enn den positive testen.

«Alle fire vil nå få en periode med selvisolering i henhold til Premier League og den britiske regjerings retningslinjer. Alle i klubben ønsker våre kolleger en rask bedring i juleperioden før de returnerer til arbeid, trening og kamp» heter det i en uttalelse fra klubben.

SCORET TIRSDAG KVELD: Gabriel Jesus jubler etter 1–0-scoringen mot Arsenal. Manchester City vant til slutt 4–1. Foto: NEIL HALL / EPA

Jesus spilte fra start og scoret ett mål mot Arsenal i ligacupen tirsdag kveld. Spissen ble byttet ut etter 74 minutter. Walker startet på benken, men ble byttet inn etter 77 minutter.

Manchester City ligger på åttendeplass i Premier League, åtte poeng bak serieleder Liverpool som har én kamp mer spilt. Mandag 28. desember spiller Manchester City borte mot Everton.

Walker og Jesus går trolig også glipp av møtet med Chelsea 3. januar, men kan ifølge Sky Sports rekke ligacup-semifinalen mot Manchester United tre dager senere.