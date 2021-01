Tandrevold etter kollapsen: – Jeg fikk hjerteflimmer

Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold (24) sier i en pressemelding at hun fikk hjerteflimmer etter andre skyting under torsdagens sprint i Oberhof.

KOLLAPSET: Ingrid Landmark Tandrevold under innspilling av TV 2-programmet «Landskampen» i sommer. Foto: Terje Bringedal / VG

– Jeg fikk hjerteflimmer på vei ut av matta etter siste skyting. Følte meg akutt uvel og at jeg mistet all energi i kroppen. Jeg kjente umiddelbart igjen symptomene da jeg har erfart dette en gang før, faktisk her i Oberhof i 2017. Da ble jeg undersøkt i Tyskland på Olympiasenteret der og også hjemme i Oslo. Ingen uregelmessigheter funnet. Etter dette er hjertet regelmessig kontrollert, også før denne sesongen, uten å finne feil, forteller Ingrid Landmark Tandrevold i en pressemelding fra det norske skiskytterforbundet.

Flere toppidrettsutøvere har slitt med hjerteflimmer gjennom karrieren. Da Ole Einar Bjørndalen la opp i 2018, avslørte han overfor NRK at han hadde slitt med hjerteflimmer i ti år. Også Martin Johnsrud Sundby og Marit Bjørgen har oppplevd problemer med hjerteflimmer.

Fakta Hjerteflimmer * Hjerteflimmer, forkammerflimmer, er en av de vanligste forstyrrelser av hjerterytmen. Skyldes ukontrollerte elektriske utladninger i hjertets forkamre. * Opptrer ofte anfallsvis, men blir senere gjerne permanent. * Ved atrieflimmer er det et elektrisk kaos i forkamrene og impulsene ledes over til hjertekamrene med ujevn frekvens. Dette medfører at forkamrene slår veldig raskt og hjertekamrene slår uregelmessig. * Forkamrene blir da ineffektive og får ikke pumpet blodet ut. Blodet kan danne blodpropper som kan føres videre til hjernen. Les mer

Skiskytterforbundet skriver at det ble tatt EKG rett etter rennet, som ble dobbeltsjekket av Olympiatoppens hjertespesialist. Alt skal se normalt ut.

Landmark Tandrevold var på vei mot en topp ti-plassering etter andre skyting, og gikk ut sammen med Tiril Eckhoff, som vant rennet.

– Alt stemte mye bedre enn forrige helg, og jeg var klar til å bite meg fast i ryggen til Tiril på sisterunden, sier hun.

Istedenfor at hun fulgte ryggen til Eckhoff, måtte hun stå av etter kort tid på den siste runden.

– Jeg er selvfølgelig veldig lei meg, mest fordi jeg hadde et veldig godt løp på gang og følte jeg var tilbake verdenstoppen, men også fordi man blir litt usikker og urolig når man opplever noe sånt. Jeg vet at det riktige var å stå av løpet, og at man alltid skal sette helsa først. Nå føler jeg meg helt fin, og jeg kommer sterkere tilbake, forsikrer Tandrevold.

– Til slutt vil jeg si at jeg var litt usikker på om jeg skulle fortelle dette, fordi jeg ikke ønsker at det skal være hovedfokus framover. Jeg er veldig trygg på at jeg har et godt helseteam i ryggen og at vi tar gode valg sammen, så nå vil jeg bare se framover, konkluderer hun.

Verdenscuprunden i Oberhof fortsetter med stafett lørdag og fellesstart søndag.

– Vi skal selvfølgelig se hvordan jeg føler meg i morgen, men planen nå er at jeg skal fortsette og gå her som planlagt, sier Tandrevold til NRK.