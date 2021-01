Velkommen til Fædrelandsvennens nye fotballdekning

Daniel Aase som fotballekspert, et nytt samlingssted for Start-fans, mer diskusjon og flere podkaster. Slik blir Fædrelandsvennens nye fotballsatsing.

Daniel Aase (foran) er Fædrelandsvennens nye fotballekspert. Sammen med journalist Steffen Stenersen (t.v) og sportsleder Pål Wollebæk Jørgensen skal han følge Start og lokalfotballen i 2020. Foto: Jacob Buchard

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Hei og godt nyttår.

Start satte prikken over i´en i et miserabelt 2020 og rykket ned fra Eliteserien.

Det betyr ikke at vi tar ned dekningen. I fortvilelsen over nok et nedrykk opplever vi fortsatt et brennende Start-engasjement hos dere lesere.

Vi skal selvfølgelig følge Start tett mot det som forhåpentligvis ender med opprykk og en ny sjanse til å etablere seg blant Norges beste klubber.

Nå tar vi noen grep for å løfte dekningen vår.

Du er kanskje kjent med at vi har hentet inn Daniel Aase som vår nye fotballekspert. Daniel har vært en av de mest profilerte spillerne på Sørlandet i en årrekke, og bytter ut Jerv-drakten og fotballsko med mikrofon, penn og papir i 2021. Med en enorm fotballapetitt, formidlingsevne og kjennskap til både Start og en rekke klubber på Sørlandet har vi allerede merket at han blir en solid tilvekst til vårt lag. Det vil dere også merke snart. Saken fortsetter under videoen.

Vi har opprettet FVN Fotball på Facebook, der vi vil dele alt av saker om Start og lokalfotball. Vårt mål er å være best på nyheter og skape et levende engasjement gjennom hele året.

Alle er velkomne. Uenighet tåler vi bra, og vi håper på en konstruktiv debatt om klubbens framtid, Start-stallen, treneren, ledelsen, laguttak eller hva det måtte være.

Vi har også opprettet vår egen Instagram-konto, fvnfotball, der du får smakebiter fra podkaster, TV-sendinger og vår hverdag på jobb. Her kan du også komme med spørsmål og innspill før våre podkaster. Vi skal blant annet diskutere hver eneste seriekamp i en podkast som kommer ut etter kampene.

I vinter viser vi seks Start-kamper fra Sparebanken Sør Arena. Du får også minst fem av Jervs oppkjøringskamper direktesendt på fvn.no før seriestart 5. april (2. påskedag).

Og vi starter forberedelsene til en ny sesong nå.

Torsdag spiller vi inn vår første podkast der vi diskuterer både det som har vært, og det som skal komme. Hvem er på vei inn? Hvem er på vei ut? Hvem bør Start kvitte seg med? Hvem bør Start hente?

Så håper vi du liker det du leser, ser og hører. Ikke vær redd for å ta kontakt eller komme med innspill om det er noe du lurer på. Her finner du våre kanaler i sosiale medier:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/682264452448618

Instagram: https://www.instagram.com/fvnfotball/?hl=nb

Twitter: https://twitter.com/fvn_sport/status/1348955190297288704

Mvh. Pål Wollebæk Jørgensen, sportsleder Fædrelandsvennen.