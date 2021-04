Droppet fotball etter skaden. Nå er han proff i en annen idrett

Oppdaget talentet sitt under lokal bakketempo. Nå er Idar Andersen fra Melhus en viktig brikke i Norges første profflag.

Idar Andersen trives med tilværelsen i Uno-X, og tror fremtiden er lys for både han og klubben. – Jeg tror det er et fint sted å være ganske langt frem i tid. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Et av de første løpene jeg kjørte var opp bakken her. Vi kjørte bakketempo. Jeg vant klassen min, og fikk lik tid med årsklassen over. Da fikk jeg en indikasjon på at jeg kan kjøre bakker.

Det sier Idar Andersen om den første tiden som syklist. En overbelastet ankel gjorde at han måtte ta en pause fra fotballen. I skadefraværet prøvde han seg på sykling i den lokale klubben Gauldal Sykleklubb.

– Vi var ikke så mange i klubben, men det var høyt nivå. Det var lett å se fremgang i starten.

Fremgangen har vedvart, og i 2019 vant han NM-gull i U-23 klassen, da han kom alene inn til mål.

Bare noen måneder senere ble han med laget sitt, Uno-X da de la ned sine første meter som profflag, i Tour Colombia.

Den unge syklisten høstet mye erfaring fra oppholdet i Colombia, og ble ikke skremt av nivået, i et felt som inneholdt sammenlagtvinneren fra Tour de France 2019, Egan Bernal.

– De var et lite nivå over oss, men det er ikke umulig å komme dit. Jeg tror det er innen rekkevidde for flere på laget.

Andersen kjørte inn til en tiendeplass på den tredje etappen, og var en viktig bidragsyter for at lagkamerat Torstein Træen sikret en imponerende niendeplass i sammendraget i det seks etapper lange rittet.

– Håper de utvikler seg like fort

Den glamorøse starten på tilværelsen som profflag fikk en brå stopp bare noen uker etter løpet i Colombia da pandemien brøt ut. Dermed var det bare å komme seg hjem til Trøndelag for Andersen.

– Jeg kom fra Spania og Colombia, og var vant til sol. Jeg tror det regnet og sluddet i over en måned etter at jeg kom hjem. Da syns jeg det var litt seigt å trene, sier han.

Idar Andersen (21) trener hjemme i Melhus før sesongen starter for fullt med en treningssamling i Belgia. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Selv om pandemien satte proffhverdagen litt på vent, har melhusbyggen stor tro på satsingen.

– Jeg tror Uno-X kommer til å vokse. Jeg tror og håper at de utvikler seg like fort som meg. Laget har tatt ganske mange steg siden jeg ble med i 2018, og jeg syns det er et utrolig kult prosjekt å være med på.

Personlig trener innen både mentalitet og ernæring, er noe av det som har kommet på plass i laget. Andersen ser også andre fordeler med å holde seg innenlands.

– Jeg tror det er en mye mer åpen dialog enn det er i utenlandske lag, der det kommuniseres på mange forskjellige språk. Jeg føler alle på laget er på samme bølgelengde.

– En som setter laget først

Sportsdirektør i Uno-X, Leonard Snoeks, forteller om en rytter med et stort potensial.

– Vi vet alle hvor han har stått siden juniorklassen, og på sine beste dager så er han «outstanding». Han har en vinnertype-mentalitet, og er en som alltid setter laget først, sier Snoeks.

Andersen på vei opp bakkene ved barndomshjemmet. Han liker seg best når han sykler kuperte ritt. – Så lenge det er harde løp så er det ikke så nøye hvordan løypa ser ut. Jeg er ikke han som vinner flate spurtetapper. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Han sier det har vært en naturlig prosess å få laget dit de er nå, og stresser ikke med å få delta på de aller største rittene i internasjonal sykkelsport.

– Vi har fått innpass i noen av de store løpene, og det har vært en naturlig vei dit. Vi stresser ikke på om vi skal kjøre Tour de France 2023 eller Giro d’Italia. Kjører vi godt nok nå, så kjører vi de største løpene etter hvert.

Tour of the Alps

Om noen uker venter den hittil største oppgaven som syklist for Andersen. Rittet Tour of the Alps går av stabelen den 19. april. Andersen tror det knallharde etapperittet passer han bra.

– Alle World Tour-lagene er med, så det er et skyhøyt nivå, men løypeprofilen skal passe meg bra. Jeg tror det blir et kult løp, så får jeg se hvordan jeg ligger an mot de beste i verden, sier han.

Andersens store drøm er å bli verdensmester. Han var nære å gjøre det i U-23-klassen under VM i 2019. Da satt han i et tomannsbrudd, men ett teknisk uhell spolerte mulighetene. – Jeg bruker det som motivasjon. At jeg havnet i den situasjonen som andreårs i U-23-VM, betyr at det er større mulighet når det kommer et nytt U-23-VM i år. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Sportsdirektør Snoeks sier laget har ambisjoner om å få en topplassering, og at Andersen blir en viktig brikke i laget.

– Hvis Idar er den som føler seg pigg den dagen det skal avgjøres, kan det hende han får sjansen sin. Det kommer selvfølgelig an på løpssituasjonen.

Han fortsetter:

– Han er riktig mann å ha med i krigen. Han er en fighter, og han gir seg ikke. Det er sånne typer vi liker.