Brandsdal snakker ut om egen Start-exit: – Da tenkte jeg at jeg var kommet til veis ende

Tidligere Start-sjef Even Øgrey Brandsdal gjester FVN Fotball.

Even Øgrey Brandsdal fra tiden i Start. Foto: Jim Rune Bjorvand

– Jeg følte at jeg ikke kjente igjen klubben slik jeg kjente den som min egen bukselomme. Før var vi få og var en utrolig bra gjeng. Vi var utrolig mye sammen.Nå skulle alt bli veldig proft, sier Even Øgrey Brandsdal i denne påskespesialen av FVN Fotball.

Vi inviterte Brandsdal inn i studio for en prat om hans tid i Start. Det ble til en to timer lang podkast hvor den tidligere Start-sjefen forteller åpenhjertig om problemene og oppturene han møtte på i sine fem år i Start.

Blant annet forteller han for første gang om uenighetene som gjorde at han valgte å gi seg:

– Jeg ville ikke ha makt, men noe av ansvarsområdet mitt begynte å forvitre litt. Da det skulle ansettes en utviklingssjef (Atle Roar Håland) så hadde vi en diskusjon på organiseringen av Start. Jeg var tydelig på at du må ha en på toppen som har totalansvaret.

– Vi hadde en god og heftig diskusjon på dette. De ønsket at han skulle rapportere til styret. Da tenkte jeg at jeg var kommet til veis ende. Da visste jeg at jeg mister ansvaret for sport. Da var det en utviklingssjef og så skulle man ha en sportslig leder i tillegg, så da var vi delt opp i tre ledere som skulle rapportere til styret. Jeg mente det var feil og var sånn sett ærlig på det.

– Jeg har full forståelse for at de ønsket å strukturere det på den måten, det var for å være tettere på. Jeg sitter ikke med fasit om det var riktig eller galt. Det var deres måte å gjøre det på. Men da sa jeg at jeg var forsynt, og jeg var egentlig det også.

Han snakker også om den natta Steinar Pedersen fikk beskjed om at han var ferdig som Start-trener, en følelse Brandsdal sier han «kan kjenne på den dag i dag».

Hør hele episoden her: