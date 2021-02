Bohinen solgt til CSKA Moskva

Emil Bohinen (21) er klar for russisk fotball.

Foto: Gorm Kallestad/NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter Stabæk på sine hjemmesider mandag.

- Det er veldig hyggelig for Emil at han havner i en såpass stor og annerkjent klubb som CSKA Moskva, som ofte er med iChampions League og Europa League. En fjær i hatten for Emil, sier sportssjef Torgeir Bjarmann til hjemmesiden.

VG kunne forrige uke erfare at den russiske storklubben la inn et bud på et tosifret antall millioner kroner for midtbanespilleren, og at budets størrelse gjorde at Stabæk jobbet intenst for å se om klubbene kunne komme til enighet.

– Jeg kan ikke kommentere alt, vi er på utkikk etter flere spillere, og hvis vi har noe konkret å melde, skal dere få vite det, sa sportssjef Andrey Movsesyan i CSKA Moskva til VG da.