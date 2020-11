Viking-helten bekrefter: – Har tilbud fra utlandet

Zymer Bytyqi scoret et flott mål mot Stabæk. Ved nyttår går kontrakten hans med Viking ut. Foto: Heiko Junge/NTB

Zymer Bytyqi (24) scoret et lekkert mål som berget ett poeng for Viking mot Stabæk. Men om under to måneder kan kantspilleren være tapt for Viking.