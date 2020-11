Solas svenske målvakt stråler på parketten, men har det tungt utenfor banen: – Trøster meg med at jeg ikke er alene

Sola-målvakt Esmeralda Fetahovic taklet det meste som kom fra Larvik-spillerne i siste hjemmekamp før juleferien, men hemlengselen er vanskeligere å håndtere. 23-åringen som ikke vet når hun får treffe familien igjen.

Sola har hatt mye å juble for så langt i sesongen. Esmeralda Fetahovic øverst til venstre i bildet, har også slitt med hjemlengsel. Foto: Pål Christensen

Solas nye målvakt Esmeralda Fetahovic, har de siste sesongene blitt regnet som en av de beste målvaktene i den svenske eliteserien, og har spilt flere sesonger for Lugi i Sverige.

Denne sesongen har hun spilt for Sola. I kveld sto hun til tider som en levende vegg foran Solas mål, og skapte trøbbel for gjestene fra Larvik.

Sterkt forsvar

– Jeg var litt nervøs før kampen, men kjente raskt at vi hadde god kontroll. Jeg synes vi var godt forberedt, og hadde god kontroll fra start til slutt, sier Esmeralda Fetahovic til Aftenbladet etter kampen.

– Jeg fikk god hjelp fra forsvaret i dag. Det var en sterk kamp forsvarsmessig av oss. Vi stengte bra igjen i forsvar, holdt avtalene vi hadde laget før kampen, og det ga oss igjen flere muligheter framover, sier hun.

23-åringen valgte å flytte fra Sverige til Sola før sesongen fordi hun ble lovet plassen som førstemålvakt og mye spilletid. Tilliten hun har fått av trener Steffen Stegavik så langt har hatt mye å si, og hun mener det har betydd mye for utviklingen hennes.

I kveldens kamp mot Larvik stoppet svensken det meste av det gjestene prøvde å snike forbi henne, og hun var en av grunnene til at Sola kunne juble for sin sjette strake seier med sluttresultatet 31–21.

– Hun gjorde en god kamp og står godt, både i dag og tidligere i sesongen, sier Steffen Stegavik.

Han sier det betyr mye å ha målvakter som står godt, og er glad for at de nå har et godt keeperteam med Fetahovic, Amalie Frøland og Johanna Fossum.

– Det er fint at det er tre gode målvakter, ikke bare to. Da slipper en å stå med ansvaret alene, sier Stegavik som også roser forsvaret for å gjøre jobben til målvaktene lettere så langt i sesongen.

Fetahovic skryter av både trener og lagvenninnene. Her sammen med Camilla Herrem og trener Steffen Stegavik. Foto: Carina Johansen

3. plass er bonus

Fetahovic har måtte lære seg mye nytt de siste månedene, både på parketten og utenfor. Hun forklarer at hun har brukt mye tid på å lære forsvaret og forsvarsspillet å kjenne.

– Det har gjort både meg og laget tryggere, og det er i forsvar vi bygger fundamentet vårt. Vi har skapt en trygghet og stoler på hverandre, og det gjør at jeg kan prestere godt, sier hun og legger til:

– Vi har blitt tryggere i forsvar, og dess tryggere vi blir, dess bedre spiller vi framover.

Det viste Sola både i kampen mot Larvik i kveld, og i andre kamper tidligere i sesongen.

Bedre enn ventet

Da Fetahovic fikk tilbud fra Sola, lå laget på 10. plass i eliteserien. Hun ble positivt overrasket da hun kom til Åsenhallen. Allerede etter første trening med laget var hun overbevist om at Sola var et langt bedre lag. Hun ventet at de skulle klatre til 6. eller 5. plass denne sesongen, og sier at 3. plassen de ligger på nå er en bonus.

– Jeg er veldig stolt av lagvenninnene mine, og veldig fornøyd med det vi presterer nå, sier hun og smiler.

Langt hjemmefra

Selv om 23-åringen presterer godt mellom stengene til Sola, ser ikke alt like lyst ut for den svenske målvakten utenfor banen. Viruspandemien som herjer i verden har ført til at hun ikke har fått se familien og vennene i hjemlandet på flere måneder. Nå, når det nærmer seg jul, føles de ekstra langt borte.

– Hjemlengselen er sterk nå. Jeg vet ikke om jeg får reise hjem til jul, så hjemlengselen vokser og vokser, sier hun stille.

Onsdag kommende uke, skal Sola etter planen spille semifinale i NM mot Fredrikstad. Vinner Sola den kampen blir det cupfinale i Oslo i romjulen. Det kan gjøre det vanskelig for målvakten å reise hjem med tanke på karantenereglene som gjelder nå.

Vinner Sola semifinalen, sier Fetahovic at hun ikke kommer hjem til jul. Taper Sola, vet hun ikke hva som skjer.

– Jeg må bare vente og se hvordan restriksjonene er når den tid kommer. Men det finnes verre ting, og jeg trøster meg med at jeg ikke er alene med å ha det slik, sier hun.

23-åringen trives godt i Sola, og roser både lagvenninner og trener for at de stiller opp for henne og hjelper henne i det som føles som en tøff situasjon.

– Jeg trives veldig godt. Det er en veldig fin gjeng, sier hun og smiler.