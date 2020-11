Nytt nederlag for Klepp

Njoya Ajara scoret fire av målene da Vålerenga vant 7-0 over Klepp i Toppserien søndag.

Vålerenga tok ledelsen ved Nchout etter 18 minutters spill, og Sigrid Heien Hansen scoret 2-0-målet for Vålerenga rett etterpå. Dejana Stefanovic la på til 3-0 for Vålerenga ett kvarter før pause, og i siste minutt av første omgang økte Vålerenga ved Ingibjörg Sigurdardóttir. Nchout scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-0 noen minutter ut i andreomgangen, og samme spiller gjorde hattrick et kvarter før slutt. Tre minutter senere la Nchout på til 7-0 for Vålerenga. Klepp har tapt tre strake kamper. Etter kampen på Intility Arena har Vålerenga 28 poeng og Klepp elleve poeng. Marit Buhaug Folstad var dommer i oppgjøret. 200 tilskuere var til stede på kampen. Klepp møter Sandviken 3. oktober, og Vålerenga spiller neste kamp mot Rosenborg 18. oktober.

