Knotten bekrefter: Har søkt på sjefsjobben

Om to-tre uker skal en VM-sjef være på plass ifølge styreleder Bård Benum.

– Jeg har lyst på jobben og er veldig motivert for det, sier Guri Knotten om jobben som VM-sjef. Skiprofilen bekrefter at hun har søkt på stillingen. Foto: Vegard Eggen

– Ja, jeg har søkt på jobben.

Det bekrefter Guri Knotten til Adresseavisen på spørsmål om hun har søkt på jobben som VM-sjef.

– Jeg har lyst på jobben og er veldig motivert for det, sier hun.

Knotten forteller at hun har søkt på eget initiativ.

– Utover det ønsker jeg ikke å kommentere prosessen.

Knotten var prosjektleder i de fem årene Trondheim arbeidet for å få VM til byen.

Fakta VM-styret Det er VM-styret som skal ansette VM-sjefen. Styret består av disse: Styreleder Bård Benum (partner og direktør i teknologiselskapet VitalThings AS)

Ingvild Bretten Berg (generalsekretær i Norges Skiforbund)

Håvard Belbo (daglig leder T-lab)

Gunhild Dugstad (partner i advokatfirmaet Wiersholm)

Christine Spiten (gründer og seniorrådgiver i WWF)

Tove Nedreberg (administrerende direktør i Adresseavisen)

Siri Darell (seniorrådgiver i HVAC Rambøll og leder i Sør-Trøndelag skikrets) Ski-VM Trondheim 2025 AS eies 60 % av Norges Skiforbund, 30 % av Sør-Trøndelag Skikrets og 10 % av Trondheim kommune Les mer

Dyrhaug sa nei

RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug sier til Adresseavisen at hun ble oppfordret til å søke på sjefsjobben, men at hun takket nei.

Organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland, har blitt nevnt som en aktuell kandidat til sjefsjobben av kilder Adresseavisen har snakket med. Helland vil ikke kommentere om han har blitt oppfordret til å søke, men bekrefter at han er uaktuell til sjefsjobben.

Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli har tidligere trukket frem både Knotten og Dyrhaug som høyaktuelle kandidater til sjefsjobben.

VM-sjef på plass om to-tre uker

Styreleder Bård Benum sier det gjennomføres intervjuer på høygir denne uka. Det er fire VM-jobber som er utlyst: VM-sjef, økonomisjef, sjef for arrangement og bærekraft og sjef for forretningsutvikling.

– Det har vært noen veldig travle dager med mange samtaler. Vi jobber parallelt med å ansette folk til alle fire stillingene. VM-sjefen skal ansettes først, og vi har kommet aller lengst i den prosessen.

– Vi regner med å ha landet en konklusjon på hvem som blir VM-sjef i løpet av to-tre uker. Når det gjelder de andre tre stillingene ligger vi på skjema, men det er mulig at en av dem vil ta litt lengre tid å få på plass. Årsaken er at vi har fått så mange søkere på den ene stillingen at vi rett og slett må bruke hele juli på prosessen.

Søknadsfristen gikk ut 6. juni. Benum har tidligere uttalt at VM-sjefen skal ansettes først, og at det etter planen skal skje før sommerferien. Håpet har vært å få det på plass i løpet av juni måned.

Tidligere har Benum bekreftet at søkerlistene ikke vil bli offentliggjort. Den beslutningen ble kritisert fra flere hold. VG-kommentator Leif Welhaven var blant dem som kritiserte VM-styrets beslutning om å ikke offentliggjøre søkerlistene til VM-jobbene. Også flere sentrale trondheimspolitikere var kritiske til hemmeligholdet.

Styreleder Bård Benum sier de gjennomfører intervjuer på høygir denne uka. Om kort tid skal VM-sjefen ansettes. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Ønsker ikke å kommentere

Benum ønsker ikke å kommentere verken Dyrhaugs nei eller Knottens søknad.

– Men i en slik ansettelsesprosess snakker vi med et stort antall mennesker om stillingen og presenterer den. Det er en vanlig måte å jobbe på når man rekrutterer kandidater til så tunge stillinger. Enten fører det til at de søker, eller så gjør de det ikke. I tillegg får vi en rekke søknader på vanlig vis, uten at vi har pratet med de som søker, sier styrelederen.

Han ønsker heller ikke å kommentere hvem de har snakket med om de fire stillingene.