AaFK-treneren om opprykkskampen: - Nå er vi med igjen

Lars Arne Nilsen endret formasjon da AaFK endelig vant på bortebane.

Lars Arne Nilsen kunne glede seg over årets første trepoenger på bortebane i år. Foto: Marius Simensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– På bortebane har vi vært litt på reprise, vi spiller fin fotball og beleirer dem. Vi stanget og stanget utenfor 16 meteren, der den siste pasninga ikke var god nok og vi nølte litt. Ull/Kisa slo Fredrikstad med ti mann, og da lå de lavt, så det er et lag det er vanskeligå bryte ned. Det føles veldig fortjent med tre poeng, sier Nilsen til Sunnmørsposten.

AaFK-treneren tenkt på slutten av kampen at de i det minste fikk med seg ett poeng, men så kom straffesparket på overtid som Sigurd Haugen satte i mål.

– Jeg synes de begynte å bli slitne, så jeg trodde det var mulig å ta dette. Vi begynte å bli slitne vi også, men Oscar (Solnørdal) og Jørgen (Hatlehol) var småsjuke, mens Castro var sjuk. Derfor turte vi ikke å gjøre flere bytter enn vi gjorde, sier han.

Fra 4–3–3 til 4–2–3–1

Mamadou Diaw kom inn etter 71 minutter, mens Isak Dybvik Määttä kom inn seks minutter senere.

– Vi har hanglet litt, men jeg har hatt troen på dette og sett at vi har hatt utvikling. Til slutt må du få resultat av det, og nå fikk vi tre poeng og et godt resultat på bortebane. Nå er vi bare ett poeng unna direkte opprykk og er med igjen i toppen, så kommer vi til å bli bedre og bedre.

AaFK-treneren valgte å endre fra 4–3–3 til 4–2–3–1 til denne kampen. Det formasjonsbyttet forklarer han slik:

– Vi har jobbet litt med det på trening for å ha to alternativer. Når Sigurd skal spille spiss der, så trenger han litt støtte for å ikke bli møtende og alene. Castro får kanskje litt mer rom og alternativer når han får vendt opp, hvis han hadde spilt. Vi gjorde ei endring for å få litt mer trøkk foran boksen, spesielt på bortebane der motstanderen legger seg ned. Vi var forberedt på at de skulle spille med tre bak, og da kan det bli vanskelig med to innover-kanter.

Simen Bolkan Nordli fikk prøve seg i rollen som offensiv midbanespiller bak Sigurd Haugen. Foto: Marius Simensen

– Satt langt inne

Nilsen er klar på at han mener formasjonsendringen fungerte bra mot Ull/Kisa.

– Det var ikke mye de skapte på oss heller, sier han.

Det var Sigurd Haugen som ble den store helten på overtid da han scoret på straffesparket som Simen Rafn skaffet.

– Dette satt langt inne. Det var deilig å avgjøre helt på slutten. Det var en veldig vanskelig bane å spille på, det er kanskje den dårligste i ligaen. Jeg tror dette er en sterk seier, for jeg tror ikke så mange kommer til å vinne her. Vi fikk som fortjent til slutt, sier han.

Torbjørn Kallevåg startet som venstrekant. Foto: Marius Simensen

På gang igjen

– Dere stanget og stanget?

– Ja, det ble litt slik, spesielt utover i andre omgang da vi hadde noen gode muligheter. Jeg var litt slurvete sjøl, men det glemmer du når du vinner til slutt, sier Haugen og gliser.

– Er AaFK-toget i gang igjen nå?

– Ja, det tror og håper jeg. Vi er endelig på gang på bortebane også, og det er veldig mange kamper framover som vi kan og bør ta mange poeng i. Vi har spilt en del tøffe kamper til nå, og det er herlig at det kommer kamp på kamp nå. Du er restituert etter noen timer når du vinner, sier spissen.