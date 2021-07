Sørlending reagerer etter han ikke ble invitert til Bislett Games: – Føler meg robbet

Regjerende norgesmester på 100 meter Even Meinseth (25) synes det er kjipt at han ikke er invitert til Bislett Games. Arrangøren forstår lite av kritikken, og mener det er en misforståelse.

Even Meinseth reagerer på at han ikke er invitert til Bislett Games torsdag. Sprinteren fra Sørlandet mener det ville vært en gyllen mulighet for å ta en triumf i et Diamond League-stevne. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg er overrasket over hvem de har valgt til å løpe. Jeg synes det er rart, sier Even Meinseth til Fædrelandsvennen.

Torsdag kveld går Diamond League-stevnet Bislett Games av stabelen, hvor en rekke løpere skal konkurrere i forskjellige øvelser i Oslo.

Blant øvelsene er 100 meter, som i utgangspunktet var for parautøvere. På grunn av skader, korona og visumproblemer måtte flere av de internasjonale løperne avlyse, og kunne ikke stille på 100 meteren likevel.

Derfor valgte arrangøren å hente inn norske, funksjonsfriske utøvere, og konkurransen ble mandag formiddag endret fra 100 meter para til et nasjonalt heat. To av totalt åtte løpere er parautøvere.

– Føler meg robbet

Meinseth er regjerende norgesmester på øvelsen, og har en bedre bestetid denne sesongen sammenlignet med løperne som faktisk skal konkurrere. 25-åringen fra Fevik reagerer på at han ikke fikk en invitasjon til å løpe øvelsen.

– Jeg trener hver dag for å klare å være med i konkurranser som Bislett Games. Det kan være høydepunktet i noens karriere. Så det er utrolig kjipt, sier Meinseth, som satt pers på 10,47 på 100 meter denne sesongen.

Meinseth har ikke løpt et ordentlig Diamond League-løp som senior, og drømmer om muligheten.

– Jeg føler meg robbet for en sinnssyk opplevelse. Jeg føler meg fratatt muligheten til å vise meg fram på et Diamond League-stevne, sier Gular-løperen.

Fakta Bislett Games torsdag Bislett Games i Oslo, Diamond League-stevne (4 av 12): Spyd kvinner 18.44 (DL), stav menn 19.00 (DL), tresteg menn 19.06 (DL), 100 m parafriidrett menn 19.34, 400 m hekk kvinner 20.04 (DL), 3000 m menn 20.13 (DL), 100 m kvinner 20.30 (DL), diskos menn 20.31 (DL), 5000 m kvinner 20.41 (DL), lengde kvinner 20.43 (DL), 200 m menn 21.08 (DL), 800 m kvinner 21.19 (DL), 1 engelsk mil menn 21.35 (DL), 400 m hekk menn 21.51 (DL). Les mer

Løpet er lagt opp for Kashafali

100 meteren er den eneste øvelsen på Bislett Games som ikke er en Diamond League-øvelse. Stevnedirektør for Bislett Games, Steinar Hoen, forklarer:

– 100 meteren er et paraløp bygget opp for Salum Kashafali mens han forbereder seg til Paralympics i Tokyo. Det er ikke en del av de internasjonale Diamond League-øvelsene, sier Hoen til Fædrelandsvennen, før han henviser videre til Jan Hordvik.

Hordvik er Kashafalis trener og har hovedansvaret for å arrangere 100 meteren på Bislett. Han mener at Meinseth har misforstått situasjonen.

– Jeg tror at Even har misforstått. Jeg fikk beskjed av Hoen om å lage et løp med et mål om at Salum skal løpe så hurtig som mulig. Jeg vil understreke at dette er en 100 meter for parautøvere, sier Hordvik.

Jan Hordvik er Salum Kashfali (bildet) sin trener, i tillegg til at han hadde hovedansvaret for å arrangere 100 meteren på Bislett Games. Han forklarer at løpet var ment for parautøvere, og for å gi Kashafali et mest mulig løp før han skal konkurrere i Paralympics senere i sommer. Foto: Lise Åserud

Inviterte ikke de raskeste

27-årige Kashafali tok gull på 100 meter under para-VM i 2019. Han har en personlig rekord på 10,44, mens hans sesongbeste resultat er 10,63.

I tillegg til Kashafali er Vegard Dragsund Sverd den andre parautøveren på 100 meteren. Hordvik hadde opprinnelig invitert syv utenlandske parautøvere til å stille på startstreken på Bislett Games.

Men da samtlige syv måtte avlyse kort tid før starten på arrangementet, valgte han å invitere sprintere som var jevngode sammenlignet med Kashafali.

– Vi fylte ut plassene med utøvere som ligger på et jevnt nivå sammenlignet med Salum. Ikke nødvendigvis de raskeste, sier Hordvik.

– Hvis vi skulle invitert de raskeste ville Even vært blant de aktuelle, bak Jonathan Quarcoo som er raskest. Men det gikk rykter om at Even var lyskeskadet da han ikke stilte til løp i Lillehammer på søndag, legger Hordvik til.

Meinseth avviser at han er skadet.

– Nei, jeg er ikke skadet. Men jeg sto over løpet fordi jeg var litt stiv i lysken. Jeg ville ikke ta noen sjanser, sier sørlendingen.

Fakta Deltakere 100 meter Bislett Games Følgende deltaker stiller på startstreken på 100 meter på Bislett Games. Vegard Dragsund Sverd

Øyvind Strømmen Kjerpeset

Daniel Alejandro Johnsen

Even Pettersen

Salum Kashafali

Filip Bøe

Patrick Bifuko

Hallgeir Martinsen Les mer

– Går mot det idrett handler om

Meinseth sliter med å forstå hvorfor han og andre sprintere som Quarcoo ikke fikk invitasjon til å bli med på Bislett Games.

– Jeg synes dette går mot det idrett handler om, sier han.

Likevel understreker Meinseth at han ønsker alle løperne på Bislett Games alt vel.

– De må ha masse lykke til, jeg håper at de løper fort. Så håper jeg at opplegget endres til neste år, sier han.

Det neste store løpet for Meinseth er NM på hjemmebane i Kristiansand 10. september.