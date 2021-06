Nedslående nyhet for jublende RBK-spillere

Rosenborg vant nok en gang, men denne gangen uten førstekeeper Kristine Nøstmo på banen.

RBK-spillerne jubler etter deres sjette seier på seks kamper i år. Foto: Camilla Alexandra Lie

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rosenborg 2–1 Klepp:

LADE: RBK-trener Steinar Lein gjorde tre endringer på laget fra 3–0-seieren mot LSK i helga. Kristine Nøstmo måtte stå over kampen på grunn av en smell på tirsdagens trening, og ble derfor erstattet av Rugile Rulyte.

Nøstmo sier til Adresseavisen at hun har fått bekreftet et brudd i en knokkel på venstre hånd.

– Jeg regner med at jeg er ute av spill i seks uker, sier RBKs foretrukne målvakt, sier hun.

Utover det ønsker ikke Nøstmo å kommentere skaden.

I tillegg startet Sara Kanutte Fornes på topp, mens Sarah Dyrehauge sin debut fra start av. Det betød at både Cesilie Andreassen og Lisa-Marie Karlseng Utland startet på benk.

Nøstmos skade betyr at hun går glipp av flere kamper, deriblant toppoppgjørene mot Vålerenga og Sandviken.

Sjansesløseri

Det var en rolig åpning på kampen i godværet på Lade. Først etter tolv minutter kom kampens første målsjanse.

Julie Blakstad satte fart på venstresiden og serverte Sara Kanutte Fornes en god mulighet inne i feltet. Fornes evnet imidlertid ikke å få til en skikkelig avslutning, og sendte avgårde et svakt skudd midt på keeper Kahtrine Larsen.

13 minutter senere fikk Fornes to nye muligheter til å sende RBK i ledelsen. Det første forsøket ble blokkert av en forsvarsspiller, før målvakt Larsen vartet opp med en god redning og fikk slått ballen ut til hjørnespark.

Like etterpå fikk også venstreback Maria Olsvik en brukbar skuddmulighet inne i feltet, men heller ikke hun klarte å overliste Larsen.

Fornes kom seg til sin fjerde avslutning i det klokka viste 30 minutter spilt. Men heller ikke denne gangen hadde RBK-spissen fininnstilt siktet. Ballen gikk en god meter utenfor Klepp-målet.

Et par minutter senere var det Sørums tur til å teste ut skuddfoten. Men for fjerde gang sto Larsen i veien og fikk avverget faren.

Like før pause raget Emilie Bragstad høyest inne i feltet på et hjørnespark, men stopperens heading fant heller ikke veien til nettmaskene. Ina Vårhus’ heading kort tid etter var heller ikke presis nok.

Etter å ha brent en haug av gode målsjanser, satt den endelig for Fornes sekunder før pause. Et godt innlegg signert Elin Sørum fant Fornes inne i feltet, som stanget ballen i mål. 1–0.

Det var også pauseresultatet etter en solid RBK-omgang. Ni avslutninger, ett mål.

Her ser målscorer Sara Kanutte Fornes ballen gå i mål i førsteomgangen. Foto: Camilla Alexandra Lie

RBK-dominans

RBK var også det førende laget i andreomgangen. Etter flere brukbare muligheter, vartet innbytter Lisa-Marie Karlseng Utland opp med en god soloprestasjon halvveis ut i den andre halvdelen.

Hun mottok ballen feilvendt inne i Klepps 16-meter, før hun fintet bort en motspiller og avsluttet hardt mot høyre hjørne. Keeper Larsen rakk imidlertid å komme seg ned og fikk slått ballen ut til corner.

Et kvarter før slutt fikk Blakstad en god mulighet til å doble ledelsen. Innbytter Cesilie Andreassen spilte ballen ut til Dyrehauge, som kom seg ned til dødlinja og la inn mot Blakstad. RBK-angriperens heading gikk imidlertid midt på keeper.

Innbytterne avgjorde

Elleve minutter før slutt smalt det plutselig i den andre enden av banen. Etter fullstendig RBK-dominans kom utligningen. Ut av ingenting fyrte Helene Broch av et skudd som gikk rett i mål bak Rulyte. Dermed var RBKs første baklengsmål for sesongen et faktum. 1–1.

Men det tok kun ett minutt før RBK kunne juble igjen - og det var innbytterne Utland og Emilie Lein som gjorde det for hjemmelaget. Lein fant Utland foran mål med et godt innlegg, og fra kloss hold sørget spissen for 2–1 til trønderne.

Mot tampen av kampen hadde RBK god kontroll på Klepp, og da sluttsignalet lød sto det fortsatt 2–1. Dermed står de hvite og sorte fortsatt med full pott i Toppserien.

Lisa-Marie Karlseng Utland ble matchvinner. RBK-spissen startet kampen på benken. Foto: Camilla Alexandra Lie

Neste kamp for RBK er borte mot Vålerenga førstkommende søndag. Begge lagene står med full pott denne sesongen.

Disse spilte kampen:

RBK: Rugile Rulyte; Mali Næss, Ina Vårhus, Emilie Bragstad, Maria Olsvik (Emilie Lein 79'); Elin Sørum (Cesilie Andreassen 62'), Emilie Joramo; Matilde Rogde (Kristine Leine 62'), Sarah Dyrehauge, Julie Blakstad; Sara Kanutte Fornes (Lisa-Marie Karlseng Utland 62').

Klepp: Kathrine Larsen; Erin Greening (Tilja Ellingsen 68'), Julie Austdal, Emma Brunes; Marie Andresen (Ingrid Nødland 73'), Ingeborg Lye Skretting (Ine Tveit 85'), Mille Aune, Helene Broch, Marie-Yasmine D’Anjou; Kaja Karelsen (Sofie Bjørnsen 46’), Kristina Maksuti (Susanne Vistnes 85’).