Filip var så glad at han måtte bite seg i leppa for ikke gråte av glede

Filip Ingebrigtsen var rørt da han kjente at kroppen endelig fungerte etter måneder i motgang. Annika Byrde

Etter måneder i motgang måtte Filip Ingebrigtsen bite seg i leppen for å hindre stemmen i å sprekke under intervjuene etter et strålende comeback under Bislett Games.

