Dansk eufori etter EM-bragden: – Euforisk og forelsket

(Tsjekkia - Danmark 1–2) Danskene feide over Tsjekkia i en omgang, og forsvarte seg mesterlig da de ble satt på prøve. Nå feirer de vilt.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«GIGANTISK prestasjon av Hjulmands krigere», skriver danske BT.

«Nå inntar vi Wembley» og «London Calling», skriver den danske avisen Ekstra-Bladet.

Semifinalen går på den engelske nasjonalarenaen, der motstander blir enten Ukraina eller England.

«Brølet i Baku: Delaney og Danmark banker seg videre til Wembley», melder kringkasteren DR.

Tidligere landslagsspiller for Danmark, Nicklas Bendtner, var også høyt oppe etter at Danmark hadde slått Tsjekkia. Ikke mange minutter etter kamp delte han først en video på Instagram av seg selv med noen venner som sang, danset og feiret den store bragden.

Ikke lang tid senere la han også ut et bilde av seg selv med et dansk flagg med følgende melding: «Hva faen skal man skrive annet enn man er euforisk og forelsket» etterfulgt av flere danske flagg og hjerter før han legger til: «Faen denne turen her er kul».

Danskene er altså i himmelen etter å ha slått Tsjekkia i EM-kvartfinalen lørdag. Thomas Delaney var den som ga danskene en drømmeåpning, etter et feil idømt hjørnespark. Kort tid før pause doblet Kasper Dolberg etter utsøkt, dansk kontringsspill.

Da tsjekkerne tok grep i pausen så de farlig ut, men danskene lot kun mesterskapets toppscorer, Patrik Schick, score en gang.

Chelseas angrepsstjerne, Pernille Harder, oppsummerer kort med denne meldingen:

Også de danske landslagsspillerne var høyt oppe etter å ha tatt seg videre fra kvartfinalen. Tottenham-spiller og motor på midtbanen, Pierre-Emile Højbjerg gikk rett i knestående og var tydelig preget etter seieren.

Etter kampen publiserte også en av Danmarks store overraskelser og beste spillere gjennom turneringen, Joakim Mæhle, dette på sin Twitter:

