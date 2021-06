Maalen snakker ut: - Jeg var overbevist om at jeg hadde mye mer å gi

Svein Maalen mente han var rett mann til å snu Ranheims negative trend. Så innså han at det ikke kom til å skje.

Svein Maalen møtte Adresseavisen i solsteiken tidlig onsdag ettermiddag. I det første intervjuet etter Ranheim-exiten er han tindrende klar på at at han ikke er bitter. Foto: David Engmo

- Jeg har det bra, jeg. Jeg er på et sted der jeg… vi har gjennomført en god og ryddig prosess der vi har avsluttet et langvarig arbeidsforhold og ekteskap.

Svein Maalen sitter på en kafé på Torvet i Trondheim. For første gang på svært lenge møter han til et intervju uten sponsorklær.

Han blir ikke lenger titulert som Ranheim-trener. Akkurat nå er han Svein Maalen, arbeidssøkende.

For tirsdag ettermiddag – knappe tre timer før Ranheims hjemmekamp mot Raufoss – slapp klubben nyheten om at Maalen er ferdig som klubbens trener. Og svaret han gir over er på spørsmålet «Hvordan har du det?».

Intervjuet, som er det første Maalen gir etter nyheten, finner sted et knapt døgn etter at avgangen ble offentlig.

Han kommer rett fra Ranheim, der han har tatt farvel med spillerne. Én og én, og i plenum.

- Jeg har fått en lang applaus. Og fått sagt noen ord om hvordan det har vært, og takket for alt det bra vi har fått til sammen, forteller han.

- Vi står der. Jeg er klar for å gå videre.

– Naturlige spørsmål

Det har vært turbulente dager for 43-åringen. Etter 0-4-tapet for Sogndal 12. juni begynte spørsmålene om fremtiden å komme. Det gjentok seg etter 1-2-nederlaget for KFUM fredag for fem dager siden.

Da kunne Adresseavisen fortelle at Maalens trenerfremtid var blitt diskusjonstema på ledelsesnivå i Ranheim. Selv mente Maalen at han var riktig mann til å trene Ranheim også videre.

Ikke alle var enig med Maalen. Så da han etter trening mandag sa til Adresseavisen at han selvfølgelig skulle lede laget mot Raufoss dagen etter, var det fordi han fortsatt hadde en arbeidsavtale med Ranheim. Det var ikke bestemt noe som skulle tilsi at han skulle svare noe annet.

Men:

- Jeg hadde vært i samtaler med klubben om hvorvidt det var riktig å fortsette. Vi har hatt samtaler hele veien, men nå handlet de naturlig nok mer om vi er på rett kurs, i og med at sesongstarten ble litt trå først og svak etter hvert. Da er det naturlig å stille spørsmålene. Er vi på rett vei? Stemmer alt?, sier Maalen og fortsetter:

- Det endte med at vi sammen ble enige om at vi gjør noe annet nå.

– Kanskje fornuftig at det tok slutt

Maalen er stolt over tiden i Ranheim, der han har vært i åtte år. Seks av dem som hovedtrener. Veksten fra en liten og semiprofesjonell klubb, til en klubb som plutselig var en topp 20-klubb i Norge. Og som kuliminerte i det aller stolteste øyeblikket: Opprykket til Eliteserien i 2018.

Maalen tok Ranheim opp til Eliteserien, og leverte strålende i 2018-sesongen. Samtidig har klubben vokst. Foto: David Engmo

- Kjempet du for jobben din?

- Ja, kjempet…. Jeg var overbevist om at jeg hadde mye mer å gi. Og at jeg visste akkurat hvilke grep vi skulle gjort for å få snudd det. Jeg formidlet hele tiden en offensivitet rundt det. Men vi snakket sammen, og prøvde å legge følelser til side og tenkte rasjonelt på ting. Vi kom til slutt frem til en enighet om at vi avslutter nå. Det har vært et langt og lykkelig ekteskap, som kanskje var fornuftig at tok slutt. Man går seg litt fast i blant, selv om man gjør nesten alt rett. Da blir det kanskje mer riktig å gjøre noe annet, sier Maalen.

Rådet spillerne til «ingen kommentar»

Etter mandagens trening ville ikke kaptein Mads Reginiussen svare på om spillergruppen hadde tillit til Maalen.

- Hvordan opplever du det?

- Det synes jeg er helt uproblematisk, for jeg hadde bedt dem si det. Det er ikke sikkert det var det lureste rådet å gi mediestrategisk, men vi visste det at dere satt der på den treningen og at det ville komme spørsmål rundt det. Jeg sa til gruppen at det er to ting vi må håndtere nå. Kampplanen mot Raufoss, og veldig mye forstyrrelser fra medier og andre som lurer på hvordan det vil bli. En del av gamet er å håndtere det der, og da sa jeg til gutta at det beste er å be om at det eneste de ville kommentere var kampen mot Raufoss. Og ikke ta stilling til det andre. Det kunne vi mene noe om senere. Det er det jeg opplever at spillerne gjorde, at de tok det rådet, og da er det klart at dere selvsagt vrir «ingen kommentar» til en ekstra spekulasjon. Men jeg har forståelse for at det kan bli vridd og forstått den veien.

Uklar tidslinje

Han har vært hovedtrener i Ranheim siden 2015. Da diskusjonene om hans fremtid gikk intensivt gjennom helgen, var hans utgangspunkt svært tydelig. Han ville bli.

- Jeg var aldri innstilt på noe annet enn å fortsette. Frem til det var ganske avklart at det ikke blir sånn.

- Når skjønte du det?

- Det var i løpt av helgen det. Det er vanskelig å gi et eksakt tidspunkt på det. Men da vi tapte mot Kåffa (KFUM, journ.anm.), var det naturlig å ha nye samtaler i løpet av helgen, der vi diskuterte og drøftet litt. Jeg sammen med ledelsen, styret for seg og jeg sammen med trenerteamet. Så på et eller annet tidspunkt mellom kampen mot Kåffa og kampen mot Raufoss, fant vi ut det.

Han er klar på at han ikke er ferdig som trener. Men først skal det bli helgefri i sesong for første gang på lenge. Foto: David Engmo

Svaret på spørsmålet om når avgjørelsen falt, er likelydende. Vanskelig å tidfeste, mener Maalen. Men det var en gang mellom kampen mot KFUM og kampen mot Raufoss det også.

- På ett tidspunkt falt avgjørelsen i hodet til én person. På et annet tidspunkt til en annen person. På et tredje tidspunkt rent muntlig. På et fjerde tidspunkt skriftlig. Det er flere punkter her.

Var klokkeklar

- Hvem initierte det som skjedde i helgen. Var det klubben, eller er det du som går og sier «skal vi snakke om min fremtid»?

- Det er ingen ny prosess som begynner. Det er naturlig at vi snakker sammen hele tiden. Jeg har bestandig snakket sammen med styreleder og daglig leder etter kamper. Det er vedtatt i måten vi driver klubben på at vi skal evaluere underveis. Dykke inn i spillergruppen en gang i måneden, hva de mener vi gjør bra eller skal gjøre bedre. Derfor er det ingen ny prosess. Det er en løpende greie. Men jeg har vært krystallklar. Jeg har ikke tvilt et sekund på at jeg skal trene Ranheim videre. Ikke før vi ender opp der vi ender til slutt i helgen, og finner ut at det er best å gjøre det sånn.

- Hva er det som gjør at du snur fra å være sikker på at du skal ta det rett vei, til at det kanskje er rett at du ikke skal det? Er det noen konkrete ting du kan peke på?

- Nei, det er ikke det. Det er summen av flere sider av saken og flere beslutninger. Det var ingen enkeltting. Det er en beslutning vi tar sammen. Det er ikke jeg som tar den. Eller han eller dem…

Mener han kunne slått seg vrang

I 2019 ble Maalen fast ansatt i Ranheim. Det mener han ikke påvirket saken i det hele tatt.

Men kunne han satt seg på bakbeina?

- Jaja. Jeg kunne møtt på kampen og gjort jobben min. Men jeg er utstyrt med en viss grad av fornuft og folkeskikk. Så vi fant ut sammen at vi må ivareta alle interesser.

- Ønsket klubben at du skulle gi deg?

- Det får du spørre klubben om.

- Er dere enige om en sluttpakke?

- Det kan jeg ikke si noe om. Men vi er kommet frem til en minnelig løsning, og det omhandler både hvordan vi oppfører oss overfor hverandre, hvordan vi kommuniserer og skape en god følelse av at dette er greit for begge parter. Dette er preget av et langt og lykkelig ekteskap som tar slutt på en okei måte.

Vurderte å dra på kampen

- Etter at det ble offentlig, og du visste at du ikke skal trene Ranheim lenger, hva gjør det med deg?

- Det har vært en prosess som har foregått over litt tid. Noen timer/dager. Det gjorde at jeg var forberedt på at det kunne skje. Men etter at det ble klart, satt jeg og grublet på om jeg skulle dra og se kampen, eller se den på tv-en. Så lurte jeg på om jeg skulle ringe spillerne og gi dem noen velmente råd, sier han og ler.

- Jeg skjønte med én gang at det ikke var særlig lurt da. Men jeg er der, jeg vil så gjerne at laget skal lykkes. Det vil jeg selv om jeg ikke trente laget i går.

Han konkluderte med at han skulle bli hjemme. Men også at han skulle se kampen. Maalen likte det han så i 4-2-seieren, og sier at laget spilte på måten han hadde forberedt dem til å spille.

- Hva skal du gjøre nå?

- Jeg skal ta en liten pust i bakken og se mye fotball. Så skal jeg bruke mer tid på familie, unger og kone. Så skal jeg begynne å planlegge neste trenerjobb igjen, sier Maalen.

For det er fotballtrener han er. Han er slett ikke ferdig med yrket.

- Jeg er ganske ung enda, og har masse å bidra med og tilføre fortsatt. Jeg er klar for nye og store utfordringer, sier han.