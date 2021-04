City-stjerne om Haaland: – Statistikken hans er fremragende

Manchester Citys İlkay Gündoğan (30) beundrer det Erling Braut Haaland (20) har fått til i ung alder.

MØTES IGJEN: Manchester City og Phil Foden vant første kvartfinale 2–1 mot Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland. Onsdag er det returoppgjør. Foto: PHIL NOBLE / X01988

– Han er et stort talent og en spennende spiller. Han scorer mye, og er fysisk sterk, rask og bestemt. Han går i rommene som kan straffe alle lag han møter. Statistikken hans er fremragende, både i ligaen og i Europa. Det er utrolig, sier İlkay Gündoğan, Manchester City-profil, på en pressekonferanse tirsdag.

– Og det faktum at han er så ung, viser at han er et stort talent. Jeg kjenner ham ikke, men det virker som han har den rette mentaliteten for å klatre til topps, fortsetter den tidligere Dortmund-yndlingen.

Manchester City vant den første kvartfinalen 2–1 i England. Onsdag er det returkamp på Signal Iduna Park.

City-manager Pep Guardiola fikk spørsmål om hva han lærte av å se Haaland fra sidelinjen.

– Vi analyserer Dortmund som et lag. Ikke bare en spiller. Vi kjenner til hans kvaliteter, var svaret til spanjolen.

Haaland er toppscorer i Champions League med ti mål på syv kamper. Kylian Mbappé følger nærmest med åtte mål på ni kamper.

I Bundesliga er Robert Lewandowski målkongen med 35 mål på 25 kamper. André Silva har 23 mål på 26 kamper, foran Haalands 21 mål på 23 oppgjør.

Men den siste tiden har Haaland vært inne i en liten måltørke. Han har ikke scoret i de siste seks kampene (tre med Norge, tre med Dortmund). Før denne rekken hadde aldri Haaland startet tre kamper på rad uten mål.

Dortmund-trener Edin Terzić mener nordmannen bidrar med mer enn bare nettkjenning.

– Haaland har vært en ekstremt viktig faktor for oss i de siste kampene, selv om han ikke har scoret. Han løper alltid og binder spillere. Som lag håper vi han scorer igjen snart.

Haaland har vært linket bort fra Dortmund. Særlig den siste tiden etter at klubben ser ut til å ikke bli topp fire i Tyskland, og dermed får de ikke spille i Champions League neste år (med mindre de vinner årets turnering). I tillegg satte ryktene fyr etter at far Alfie og agent Mino Raiola besøkte Barcelona og Real Madrid.

Pep Guardiola sa nylig at Manchester City ikke har råd til å kjøpe en ny spiss. Sergio Agüero takker for seg hos de lyseblå etter sesongen.

– Jeg merker ingenting til det, sier Terzić om ryktene.